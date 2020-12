Un propriétaire de chien en Californie a combattu un ours noir de 350 lb qui attaquait son bec de sauvetage bien-aimé en le frappant au visage.

Kaleb Benham, de Grass Valley, dans le comté du Nevada, était à la maison la veille de Thanksgiving lorsqu’il a entendu des grognements à l’extérieur où Buddy jouait.

Courant à la rescousse, il a découvert son chien de 90 lb enfermé dans les mâchoires d’un ours noir géant qui le « traînait par la tête » d’environ 75 à 100 pieds de distance.

Benham, qui a adopté le chiot d’un refuge il y a plusieurs années, n’a pas hésité à sauver son meilleur ami.

« Honnêtement, la seule chose à laquelle je pouvais penser était » sauver mon bébé « , a-t-il déclaré à CBS Sacramento.

Kaleb Benham a adopté le Pitbull Buddy dans un refuge il y a plusieurs années et l’appelle son « bébé »

Benham, qui est originaire de Sacramento, a décrit comment il a couru à fond sur l’ours pour sauver son animal de compagnie.

Il s’est ensuite attaqué à la bête, l’a attrapée par la gorge et l’a frappée au visage et aux yeux jusqu’à ce qu’elle laisse tomber Buddy de ses mâchoires.

Après avoir miraculeusement combattu l’attaquant et tout en restant indemne, il a fait face à une course contre la montre pour trouver un vétérinaire pour sauver le chien de certaines blessures horribles.

Buddy a subi de profondes entailles près de ses yeux, des marques de dents autour de sa tête et une crevaison à travers sa lèvre.

Le pitbull de sauvetage jouait devant la maison de Benham à Grass Valley, dans le comté du Nevada, en Californie, lorsque l’ours noir l’a attaqué

Le chien a subi de multiples blessures après avoir été mutilé par l’ours et a eu besoin de plusieurs points de suture et agrafes à la tête et aux oreilles.

Buddy a subi plus de trois heures de chirurgie à l’hôpital vétérinaire Mother Lode pour le sauver de certaines blessures horribles causées par l’attaque de l’ours noir.

Le premier bureau du vétérinaire que Benham a essayé, qui était le plus proche de chez lui, avait été fermé en raison d’un cas positif de COVID-19, et il craignait de le « perdre ».

Mais il a finalement trouvé l’hôpital vétérinaire Mother Lode, où Buddy a subi plus de trois heures de chirurgie d’urgence pour ses blessures, y compris des points de suture à la tête, des agrafes sur ses oreilles et ses tubes pour drainer le liquide de sa tête.

« Je suis juste resté là et j’ai regardé par la fenêtre pendant trois heures et demie », a déclaré Benham.

Mais Buddy s’est débrouillé et se rétablit maintenant rapidement.

Ils ont passé la journée de Thanksgiving à récupérer au lit, se sentant très reconnaissants l’un pour l’autre.

Attaques d’ours contre les humains Les attaques mortelles d’ours noir sur les humains sont rares Les attaques mortelles d’ours contre des humains dans la nature sont rares en Amérique du Nord, représentant moins de 30 décès tous les dix ans. Les ours bruns ou «grizzlis», dont les habitats s’étendent de l’Alaska, du nord et de l’ouest du Canada et des montagnes Rocheuses aux États-Unis, sont considérés comme plus agressifs que les ours noirs. Les attaques d’ours noirs, qui se produisent sur une aire géographique plus large, sont beaucoup moins fréquentes. Ils attaquent rarement lorsqu’ils sont confrontés à des humains et se limitent généralement à faire de fausses charges, à émettre des bruits de souffle et à frapper le sol avec leurs pattes avant.

Mais l’agresseur de Buddy n’a pas disparu et est retourné sur les lieux du crime à plusieurs reprises.

« Il a fait une attaque et a eu sa nourriture et sa nourriture lui a été enlevée et il veut la récupérer, j’ai envie », a déclaré Benham.

Il a ajouté qu’il ne savait pas comment encourager la bête à rester à l’écart, mais qu’il savait qu’il avait fait la bonne chose pour sauver son chien.

«Si c’était votre enfant, que feriez-vous. C’est mon enfant, je mourrais pour mon chien », dit-il.

A Go Fund Me a maintenant été lancé par la sœur de Benham, Katelyn, pour collecter des fonds pour payer les factures importantes du vétérinaire et a jusqu’à présent collecté 2 278 dollars.

Appelant à des dons, elle a ajouté: « Buddy a de la chance d’être en vie mais a beaucoup de points de suture et de produits de base. Buddy signifie le monde pour Kaleb et est son meilleur ami.

Les attaques d’ours noir et brun sur les humains à l’état sauvage en Amérique du Nord sont extrêmement rares.

Jusqu’à présent, deux personnes sont décédées au Canada à la suite d’attaques d’ours en 2020.

En juillet, Peter Franczak, 67 ans, est allé cueillir des bleuets près de Red Lake, en Ontario, et n’est pas revenu.

Son corps a été retrouvé plus tard et un ours noir aperçu à proximité avant d’être abattu par la police.

Un mois plus tard, Stephanie Blaise, 44 ans, est décédée dans une attaque à l’extérieur de la cabane de sa famille en Saskatchewan, une province canadienne qui borde les États-Unis au sud.

Son mari a abattu plus tard l’ours.