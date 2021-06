Un homme californien fait une chute mortelle

VISALIA, Californie – Une randonnée du Memorial Day s’est terminée par une tragédie après qu’un homme a chuté de 500 pieds à sa mort et qu’une femme a été grièvement blessée dans le parc national de Sequoia, ont annoncé mardi les autorités.

L’accident mortel s’est produit au sommet du mont Russell, près de la limite est du parc, ont déclaré les rangers. La victime a été identifiée comme un homme de 56 ans originaire de Californie.

La partenaire de randonnée de l’homme, une Californienne de 46 ans, a tenté de l’attraper alors qu’il perdait l’équilibre. Les deux dégringolèrent au bord de la montagne. Cependant, la femme a réussi à amortir sa chute à 30 pieds du sommet.

Le troisième membre de l’équipe de randonnée a déclaré une situation d’urgence à l’aide d’une balise de localisation d’urgence, ont déclaré les rangers. Il a également appelé le 911 à partir de son téléphone portable.

Au moment de l’accident, deux équipes de secours secouraient déjà un autre randonneur inconscient de la région des Big Five Lakes, selon un communiqué de presse.

Suite:Une étude choquante révèle que 10% des séquoias géants du monde ont été tués par un incendie de château

Un hélicoptère du parc national de Yosemite a été envoyé pour sauver les randonneurs. L’équipe de Yosemite a sauvé la femme qui était bloquée sur le rebord et l’a emmenée à l’hôpital Northern Inyo. Elle a ensuite été transportée par avion dans un hôpital de Reno, dans le Nevada, où elle a subi une intervention chirurgicale, ont déclaré des rangers.

Les gardes forestiers ont confirmé que l’homme était décédé des suites de la chute. Son corps a été récupéré par une équipe de gardes forestiers et emmené dans un salon funéraire, ont déclaré les responsables du parc.

La mort du randonneur a été le point culminant tragique d’une vague d’opérations de sauvetage qui s’est déroulée dans le parc pendant le week-end de vacances, ont déclaré les responsables du parc. Les équipes de secours ont répondu à huit incidents de recherche et de sauvetage distincts au cours du week-end de vacances.

Les gardes forestiers ont offert les conseils suivants aux naturalistes de retour dans les parcs après une année passée en grande partie à l’intérieur en raison de la pandémie de COVID-19 :

« Au cours de ce qui devrait être un été extraordinairement chargé dans les parcs, les visiteurs de l’avant-pays et de la nature sauvage sont fortement invités à préparer soigneusement leurs voyages et à comprendre parfaitement que vous devrez peut-être être autonome dans le en cas d’urgence. Il n’y a aucune garantie que les secouristes pourront vous atteindre rapidement. Comprenez vos limites, prenez soin des personnes de votre groupe et soyez toujours prêt à faire demi-tour. »

Suivez Joshua Yeager sur Twitter : @VTD_Joshy.