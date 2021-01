Un homme de Californie a gardé une collection d’armes et de bombes artisanales avant d’envoyer des SMS indiquant qu’il voulait «faire sauter un bâtiment démocrate» dans les jours qui ont suivi l’émeute au Capitole américain, selon le FBI.

Selon une plainte pénale déposée devant le tribunal de district américain le district nord de la Californie.

La police a également trouvé plusieurs armes à feu et «d’autres matériaux qui pourraient être utilisés pour fabriquer des dispositifs destructeurs, notamment de la poudre noire, des tuyaux, des embouts et des manuels», notamment «The Anarchist Cookbook», «US Army Improvised Munitions Handbook» et «Homemade C-4 A Recette pour la survie », selon la plainte.

Les bombes artisanales étaient « pleinement opérationnelles et pourraient causer de graves blessures corporelles ou des blessures si elles étaient mal manipulées », a écrit un enquêteur du FBI dans la plainte.

«Nous sommes à proximité armés et prêts»:Un californien a envoyé des textes menaçants aux familles d’un membre du Congrès et d’un journaliste le jour de l’émeute au Capitole américain, selon le gouvernement fédéral

Rogers a envoyé un texto à une personne le 10 janvier, quatre jours après la violente insurrection au Capitole des États-Unis qui a fait cinq morts, appelant à une «attaque» sur «Twitter ou les démocrates», selon la plainte.

«Je pense que nous pouvons attaquer l’un ou l’autre facilement», at-il écrit.

Il a également dit: «Allons après Soros», qu’un enquêteur pensait être une référence au philanthrope juif milliardaire George Soros.

Il a envoyé un texto à la même personne le lendemain, selon la plainte, en disant: «Je veux faire sauter un bâtiment démocrate.» Il a ajouté que les démocrates devaient «payer» et a dit: «Voyons ce qui se passe, si rien ne va, je vais faire la guerre.»

Il a ajouté des références à un «bureau du sac» et à des «bureaux d’oiseaux et de visages».

«Je crois que lorsque Rogers a dit« première cible du bureau du sac », il voulait dire que leur première cible devrait être les bureaux du gouverneur de Californie Gavin Newsom à Sacramento», a écrit un enquêteur du FBI dans la plainte pénale contre Rogers.

L’enquêteur a ajouté: «Je crois en outre que lorsque Rogers a dit que les bureaux« oiseau et visage »seraient les suivants, il parlait des bureaux de Twitter (« oiseau ») et Facebook (« visage »), car les deux plateformes de médias sociaux s’étaient verrouillées. Le compte de Trump pour l’empêcher d’envoyer des messages sur ces plateformes.

«Nous n’avons pas fait assez»:Le chef de la police par intérim du Capitole s’excuse auprès des législateurs pour la gestion de l’émeute du 6 janvier

Les agents ont trouvé 49 armes à feu – y compris «ce qui semble être une réplique de mitrailleuse MG-42 fabriquée en kit – et environ 24 boîtes contenant des milliers de cartouches de munitions au domicile et au commerce de Rogers, selon la plainte.

Les enquêteurs ont également découvert que la voiture de Rogers portait un autocollant couramment utilisé par les «Trois pour cent», un groupe décrit par l’ADL comme des «extrémistes anti-gouvernementaux». La plainte comprend également une photo d’une «carte privilège blanche» trouvée par des agents. La carte ressemble à une carte de crédit, mais le numéro de la carte est «0045 0045 0045 0045» et est valable jusqu’à la «mort». Le nom imprimé sur la carte est «Scott Free».

Rogers a déclaré aux enquêteurs que les bombes étaient «à des fins de divertissement». Il a été arrêté pour la première fois le 15 janvier sur des accusations d’armes à feu illégales. Il est détenu au lieu d’une caution de 5 millions de dollars, a déclaré le ministère de la Justice dans un communiqué de presse.

Les enquêteurs ont obtenu des mandats de perquisition après avoir reçu une information anonyme selon laquelle Rogers possédait des armes illégales, ont déclaré des responsables.

« Nous tracer une ligne claire entre le non-respect de la loi et nos libertés constitutionnelles », a déclaré le procureur américain David L. Anderson dans un communiqué. « Nous poursuivrons les stocks d’armes illégaux quelle que soit la motivation de l’auteur de l’infraction. »

L’enquête sur les émeutes au Capitole passe à 400 suspects:Les autorités prévoient de porter des accusations de sédition « très bientôt »

L’avocat de Rogers, Jess Raphael, a déclaré que le renseignement anonyme provenait d’un employé mécontent que Rogers avait licencié et qui avait contacté le FBI pour la première fois en septembre, mais le bureau n’a pas poursuivi l’affaire. En octobre, cet employé a contacté le bureau du shérif du comté de Napa, qui a contacté le FBI, et le bureau a de nouveau déclaré qu’il n’y avait aucun lien avec le terrorisme, a déclaré Raphael.

Mais cela a changé après l’émeute du 6 janvier au Capitole américain, a déclaré l’avocat. Raphael, qui représente Rogers dans les accusations de l’État, a déclaré que son client n’avait aucun lien avec l’émeute.

« Monsieur. Rogers n’est membre d’aucune milice ni d’aucun groupe haineux. Il n’épouse pas les opinions extrémistes, même l’informateur l’a approuvé lorsqu’il a été interrogé par les forces de l’ordre », a ajouté Raphael.

Rogers est un partisan de l’ancien président Donald Trump et a déjà assisté à un barbecue organisé par les Three Percenters, mais n’est pas membre du groupe, a déclaré Raphael. Il a déclaré que Rogers plaiderait non coupable des accusations de crime lors d’une audience vendredi et a qualifié les textes de «fanfaronnades ivres».

Contribuant: The Associated Press.