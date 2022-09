Un homme britannique, terrifié par la “plus grande araignée de Grande-Bretagne”, contraint de vivre et de manger à l’étage

Devoir faire face à vos pires cauchemars pour de vrai peut être une épreuve difficile et un homme d’Oldham, au Royaume-Uni, qui prétend avoir été pris en otage par son pire cauchemar peut en témoigner. Scott Elwood, 24 ans, qui a toujours été terrifié par les bestioles effrayantes, a déclaré qu’il n’avait pas pu entrer dans son salon pendant des jours après que la “plus grosse araignée de Grande-Bretagne” l’ait envahi.

Scott venait de rentrer de vacances en Grèce lorsque sa mère l’a informé qu’ils avaient un visiteur à huit pattes non invité dans leur salon. Selon Manchester Evening News, le jeune homme de 24 ans, son frère de 19 ans Mason Stott et leur beau-père Dean Stackhouse se sont lancés dans une “mission” pour attraper l’animal “horrible” parce qu’ils étaient déterminés à se débarrasser de ce. Après avoir fouillé la zone pendant une demi-heure, ils ont trouvé la toile d’araignée cachée derrière la plinthe à côté de leur table à manger. Dean, un restaurateur d’antiquités, fouilla dans la tanière de l’araignée pour déterminer si elle s’y trouvait.

Top sohwsha vidéo

Cependant, ils n’étaient pas préparés à la taille de l’arachnide qui avait décidé de leur rendre visite. Le trio a été consterné lorsque la plus grande araignée qu’ils aient jamais vue s’est élancée. Manchester Evening News a rapporté que Scott avait déclaré que l’araignée était de la taille de sa paume et probablement la plus grande de Grande-Bretagne. L’ensemble du fiasco a été enregistré et téléchargé sur TikTok où il a amassé de nombreuses vues, en le comparant à l’araignée géante Aragog de l’univers Harry Potter.

Scott a dit que l’énorme créature avait installé un camp permanent dans le salon pour l’instant et qu’il mangeait à l’étage depuis, refusant d’entrer dans le salon. « Je consomme mon thé là-haut. Je vais vous dire que je ne mangerai plus là-dedans tant qu’il ne sera pas localisé et retiré du salon. Je les déteste complètement », a-t-il déclaré. Cependant, même s’il déteste les araignées, il dit qu’il ne veut pas qu’elles soient blessées et espère éventuellement les faire sortir à l’extérieur.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici