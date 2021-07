Un homme britannique stupéfait de trouver une porte secrète cachée derrière des herbes dans une maison

Souvent, la vie nous réserve des surprises quand nous nous y attendons le moins. Sam, vivant dans le West Yorkshire, au Royaume-Uni, a subi un agréable choc en 2019 lorsqu’il a découvert une porte secrète dans la maison où il vivait depuis plusieurs années. Personne ne savait où menait la porte. Cependant, un jour, alors qu’il nettoyait le jardin, Sam est tombé sur cet endroit qui a eu un impact modeste mais agréable sur sa vie.

Selon le rapport, Sam nettoyait le jardin quand soudain il a repéré un trou parmi les brins d’herbe. Après une enquête plus approfondie, il a vu qu’il s’agissait d’une porte qui menait à un petit bunker cimenté brisé sous le sol. Inutile de dire qu’il a été assez stupéfait par la découverte.

Sam a partagé les photos de ce bunker secret sur ses comptes de réseaux sociaux. Sam était surpris que cette partie de sa maison y ait été cachée pendant tant d’années. Sam et son beau-père ont creusé ensemble la fosse lorsqu’elle a été découverte, ce qui a conduit à la révélation du petit bunker en dessous.

Après avoir vu l’espace à l’intérieur, Sam et son beau-père ont décidé de le rénover. Au cours des deux dernières années, Sam l’a convertie en une belle salle de bain en lambrissant les murs et le sol de la chambre avec du bois. Le bunker en ruine, dont personne n’était au courant, est maintenant devenu un sujet de discussion dans sa colonie. Sam, qui est plombier de profession, a réalisé lui-même plus de la moitié du travail de conception. Les gens viennent maintenant assez souvent chez lui pour jeter un coup d’œil à la chambre, maintenant transformée en salle de bain.

