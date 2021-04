La plupart des gens aiment tellement l’idée de déménager à l’étranger pour des études ou du travail qu’ils oublient que certains souffrent également du mal du pays. En 1964, un Gallois aspirait tellement à sa maison qu’il a finalement décidé de se renvoyer dans son pays d’origine.

C’est l’histoire de Brian Robson, qui a grandi à Cardiff, au Pays de Galles et a décidé de postuler pour un emploi dans les Chemins de fer de Victoria dans les années 1960, qui exploitaient une grande partie du transport ferroviaire dans l’État australien de Victoria à l’époque. Cependant, Brian, âgé de 19 ans, ne savait pas que le voyage ardu du Pays de Galles, qui était un demi-tour du globe de Téhéran, New Delhi, Singapour, Jakarta et Sydney à finalement Melbourne, le laisserait aspirer à sa vie simple à Cardiff.

UNE Rapport CNN mentionne comment Robson a découvert que l’auberge qui lui avait été attribuée avait une chambre infestée de rats. Avant même de commencer son travail, Robson a immédiatement décidé qu’il ne voulait pas rester en Australie. Parler à CNN, il a dit qu’une fois qu’il avait pris sa décision, rien n’allait y changer et il était assez catégorique pour rentrer à la maison. Robson a travaillé à Melbourne pendant près de sept mois et après cela, il a quitté le travail et l’auberge.

Ayant peu d’argent pour payer son voyage de retour à la maison, Robson a travaillé sur un plan moins cher mais dangereux. Il a décidé de se faire passer clandestinement dans un avion dans une petite boîte et de retourner dans la soute. CNN rapporte qu’avec l’aide de ses deux compagnons d’auberge John et Paul, Robson a acheté une boîte en bois mesurant 30 x 26 x 38 pouces et a passé près d’un mois à planifier les choses avec ses deux amis.

John et Paul ont veillé à ce qu’il y ait suffisamment de place à l’intérieur pour Robson et ses bagages, qu’il était déterminé à emporter avec lui. L’homme portait également des articles nécessaires comme un oreiller, une torche, une bouteille d’eau, une bouteille d’urine et un petit marteau pour forcer l’ouverture de la caisse une fois qu’il atteindrait Londres. Il a fait ce voyage et est rentré chez lui en 1965 et souhaite maintenant renouer avec ses deux amis qui l’ont aidé dans cette évasion miraculeuse.

