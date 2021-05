Un homme britannique sauve un homard «extrêmement» rare «un sur 30 millions» de la fin dans une assiette

Un homme en Grande-Bretagne a trouvé deux homards rares et les a empêchés de se retrouver dans l’assiette de quelqu’un.

Joseph, un traiteur de profession, a été approché par des vendeurs de poisson lors de ses achats habituels dans un magasin de gros Makro à Leicester. C’est là qu’il a repéré deux homards canadiens oranges – les chances qu’ils soient capturés ne sont que d’une sur 30 millions.

« J’ai vu ces deux homards oranges de loin et j’ai pensé que c’étaient des jouets parce que c’est la seule fois où je les ai vus oranges à part quand ils sont cuits », a déclaré Joseph. cité comme dit par The Mirror. Il a ajouté que lorsqu’il a regardé de plus près et s’est rendu compte qu’ils étaient vivants; il n’en croyait pas ses yeux.

Le traiteur a déclaré qu’il allait au marché depuis 10 ans et qu’il était lui-même un ancien poissonnier, mais qu’il n’avait jamais vu quelque chose comme ça.

« Rob le poissonnier m’a dit qu’il s’agissait de homards vraiment, vraiment rares et qu’en avoir un dans l’aquarium était une chance sur 30 millions, donc les chances d’en avoir deux sont de une sur un milliard », a-t-il ajouté en comparant les chances d’être frappé. par la foudre trois fois, et survivant à chaque fois.

Joseph a immédiatement approché le gérant du magasin et l’a convaincu de ne pas les vendre, mais plutôt de les donner à un aquarium. Les deux homards étaient au prix de 25,50 £.

Bien qu’il soit traiteur, l’homme a déclaré qu’il ne pouvait pas supporter l’idée que ces homards rares se retrouvent dans l’assiette de quelqu’un.

Joseph a informé que le directeur du magasin de la division restauration avait accepté de faire don des créatures rares à un centre de la vie marine.

Le directeur du magasin Makro, Anthony Burrage, a confirmé au quotidien d’information qu’ils avaient fait don des rares homards oranges au Birmingham Sea Life Centre.

Les homards se trouvent principalement dans des couleurs brun foncé ou grises et ne deviennent oranges qu’après avoir été cuits. Leurs couleurs originales les aident également à se camoufler dans la nature.

