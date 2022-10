Un homme britannique s’annonce sur un panneau d’affichage pour trouver l’amour

L’amour est facile pour certains alors que beaucoup travaillent dur pour l’obtenir. À l’ère des médias sociaux, de nombreuses personnes ont eu recours à des plateformes en ligne et à des applications de rencontres pour trouver l’amour. Mais, quand même cela ne vous donne pas de résultats, que faites-vous ? Eh bien, vous pouvez vous inspirer du livre d’Ed Chapman, qui a adopté une technique non conventionnelle et unique pour trouver l’amour de sa vie.

Ed Chapman, un jeune de 23 ans originaire de Leeds, en Angleterre, s’est lassé de son célibat et a finalement décidé de faire de son mieux en s’affichant sur un immense panneau d’affichage au milieu de la ville, selon un rapport du Mirror. Chapman a d’abord essayé des méthodes conventionnelles telles que les applications de rencontres, mais aucune d’entre elles n’a fonctionné en sa faveur. Alors, il a décidé d’opter pour une approche différente et a pensé qu’avoir son propre panneau d’affichage serait un bon moyen de rencontrer des femmes.

Bien que l’idée puisse sembler bizarre, cela a en fait fonctionné car Ed a reçu une foule de SMS de femmes âgées de 18 à 48 ans. Maintenant, il se prépare également pour le tout premier rendez-vous de sa vie. Il a reconnu qu’il était nerveux et il pense que ce sera une bonne chose, selon le rapport.

Créateur de contenu de profession, créer un panneau d’affichage pour trouver une date est venu naturellement à Ed Chapman. Il dit que cliquer sur une photo de lui et concevoir le panneau d’affichage a été la chose la plus difficile pour lui. Il a essayé plusieurs poses et tenues avant d’en finaliser une et s’est également assuré de se faire couper les cheveux avant de poser pour la caméra.

Il est intéressant de noter que cette approche inhabituelle n’a pas été adoptée par quelqu’un pour la première fois. En 2020, un homme du nom de Mark Roof s’est présenté comme un célibataire éligible en utilisant un énorme panneau d’affichage à Manchester, au Royaume-Uni. En janvier de cette année, un autre homme de Londres s’est également annoncé sur un panneau d’affichage à la recherche de la bonne femme “pour se sauver d’un mariage arrangé”.

