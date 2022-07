Un homme britannique révèle la vérité derrière l’observation d’un OVNI à Bristol

Les mystères du ciel et de la vie extra-terrestre nous intriguent souvent. Beaucoup d’entre nous ont été soumis à une pléthore de films et de séries de science-fiction mettant en scène des extraterrestres, à la fois amicaux et hostiles, et cela contribue simplement à alimenter davantage notre imagination. C’est exactement pourquoi chaque fois que nous sommes en mesure de repérer quelque chose d’inconnu à distance dans le ciel, la plupart d’entre nous le considèrent souvent comme un objet volant non identifié (OVNI). Alors que de nombreux mythes d’objets non identifiés dans le ciel ne sont toujours pas résolus, une observation récente qui a créé un buzz s’est avérée amusante lorsque la réalité est apparue.

Récemment, à Bristol, en Angleterre, certaines personnes ont prétendu avoir aperçu un OVNI dans le ciel. Un résident local de North Filton a cassé l’objet brillant, qui semblait avoir une sorte de détail en forme de ficelle suspendu, lui donnant l’apparence d’une lettre ou d’un chiffre. La photo est rapidement devenue virale, les gens pensant qu’il s’agissait d’une sorte d’OVNI. David Leahy, le résident qui a pris les photos, a déclaré à Bristol TV : « J’étais sur le point d’obtenir un reportage chinois quand je l’ai repéré. Quelques personnes prenaient des photos quand elles m’ont vu en prendre.

Alors que l’image devenait virale, les médias locaux ont rapporté que l’OVNI planait au-dessus du ciel le 10 juillet. Cependant, un résident local a révélé la vérité et cela a surpris tout le monde. L’OVNI présumé était l’un des ballons d’anniversaire de l’homme.

Tim Bell, qui s’est qualifié en plaisantant d'”extraterrestre”, a pris la responsabilité de l’objet dans les airs et a déclaré qu’il ne s’agissait que de l’un des deux ballons à hélium qu’il avait perdus lors de la fête de son 50e anniversaire dans le jardin la veille. Il a également dit que les ballons étaient en forme de 5 et 0 pour désigner 50. Le ballon pris à tort pour un OVNI était celui en forme de 5.

“Je suis probablement l’extraterrestre que vous recherchez”, a déclaré Tim, mettant fin aux spéculations autour de l’objet dans le ciel.

