La dernière peinture murale de Banksy a retardé les projets de vente d’un propriétaire en Angleterre après son apparition récente sur le mur extérieur de la maison.

La pièce insaisissable de l’artiste de rue britannique – intitulée «Aachoo !!» – représente une femme âgée qui éternue, envoyant son dentier sortir de sa bouche. Il est peint sur le côté de la maison dans une rue escarpée de la ville sud-ouest de Bristol. L’effet résultant est que son éternuement semble abattre des bâtiments.

La création a été découverte jeudi sur le mur de la maison jumelée. Les médias britanniques ont rapporté que les propriétaires, qui avaient auparavant placé un panneau «vendu» à l’extérieur, se retiraient de la vente, car l’art de Banksy pouvait faire monter en flèche la valeur de la propriété.

Cependant, Nick Makin a déclaré samedi à la BBC que ce n’était pas vrai que sa mère, Aileen Makin, avait retiré la maison du marché.

«Cela augmente la valeur, et vous devez prendre un moment pour y réfléchir, mais cela ne change rien en termes de vente de maison pour nous», a déclaré Makin.

Il a déclaré que la vente avait été suspendue pendant 48 heures et que la famille essayait de s’assurer que l’œuvre d’art serait protégée.

Banksy a publié la pièce sur son site Web et sa page Instagram et son publiciste a confirmé qu’il avait créé l’œuvre. Il a commencé sa carrière de peinture au pistolet dans des bâtiments à Bristol et est devenu l’un des artistes les plus connus au monde. Une partie de son art se vend par millions.