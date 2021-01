Recevoir une carte postale d’un être cher est un événement rare à l’heure actuelle des messages instantanés et des appels vidéo. Chris Harmon, 75 ans, a donc eu une agréable surprise lorsqu’il a reçu une carte postale d’un correspondant américain. Cependant, ce qui était encore plus surprenant, c’est que la carte postale a été envoyée il y a 66 ans.

La correspondance perdue a été découverte dans un magasin de charité à Dorchester, Dorset. C’était une partie de l’appel de collecte de fonds de la collection de timbres Weldmar Hospicecare, Metro UK signalé.

La carte postale adressée à Chris Harman a attiré l’attention d’un volontaire, qui a pris sur lui de retrouver Harmon et de lui remettre la lettre. Le volontaire a trouvé Harmon sur une plateforme de médias sociaux et lui a envoyé un message pour confirmer s’il était bien la personne à laquelle la carte postale était adressée.

«J’étais absolument ravi quand j’ai reçu le message qui me parlait de la carte postale – je ne pouvais pas croire ce que je lisais, c’était tellement à l’improviste», a déclaré Harmon.

La lettre, qui comporte un marquage Grand Central Station et un timbre postal vintage, était censée avoir atteint Harmon alors qu’il avait 9 ans et résidait à Peacehaven.

La lettre contenait une réponse du correspondant américain de Harmon, Fred Kendall, qui signe comme «Oncle Fred» bien qu’il ne soit pas lié et promet au jeune Harmon un cadeau pour son 10e anniversaire. Le rapport indique que le couple est resté des correspondants de l’autre côté de l’Atlantique jusqu’aux années 1970, après quoi ils ont perdu le contact.

Harmon, un vendeur à la retraite, a déclaré qu’il était «ravi» de recevoir la carte postale après près de sept décennies. Exprimant sa gratitude envers l’hospice et le bénévole qui l’a trouvé et lui a transmis la carte postale, il a déclaré: «J’étais absolument ravi quand j’ai reçu le message qui me parlait de la carte postale – je ne pouvais pas croire ce que je lisais, c’était tellement du bleu. «

Harmon a déclaré que la lettre avait été adressée à la Barclays Bank House à Peacehaven, dans le Sussex, où il vivait enfant. Se demandant comment la carte postale a atterri à l’hospice, il a été cité comme disant: «’Je n’ai aucune idée de comment cela s’est terminé dans un hospice caritatif dans le Dorset, et j’aimerais en savoir plus à ce sujet. C’est vraiment assez bizarre.