Un homme britannique qui n’a pas pu obtenir de rendez-vous chez le dentiste pendant 10 ans s’arrache les dents

Si vous pensez que notre système de santé n’est pas à la hauteur, vous serez surpris d’apprendre le temps d’attente incroyablement long pour obtenir un rendez-vous au British National Health Service. Et vous serez encore plus déconcerté par la démarche qu’un homme a prise par frustration de ne pas avoir obtenu de rendez-vous chez le dentiste pendant 10 années entières.

Selon un article paru dans The Mirror, David Sergeant, 50 ans, ancien boucher de profession, n’a pas réussi à obtenir un rendez-vous chez le dentiste du NHS pour faire extraire sa dent après avoir attendu une décennie entière. En fin de compte, il a été mécontent de la longue période d’attente et a perdu la foi, d’autant plus qu’il souffrait d’un mal de dents qui n’a fait qu’empirer avec le temps. David a décidé de prendre l’affaire en main et a eu recours à l’arrachage de ses propres dents.

N’ayant pas d’autre choix, il a progressivement commencé à desserrer sa dent douloureuse au fil du temps. Il a bu quelques bières juste avant de le retirer, puis il a pris de l’ibuprofène pour soulager la douleur. Il a ensuite répété le processus avec ses autres dents douloureuses également.

David, qui a été gravement touché par un problème de coût de la vie, aurait perçu une allocation de subsistance pour personnes handicapées. Cependant, il a parfois du mal à payer ses factures ou même à acheter de la nourriture pour Ash, son chien. Il a très peu d’options pour obtenir les soins dentaires nécessaires compte tenu de sa situation financière.

David dit qu’un dentiste privé a été exclu car il ne pouvait pas se le permettre et que le NHS n’aidait certainement pas, ce qui l’a incité à franchir le pas extrême.

“J’attends que la dent soit desserrée, puis je la desserre et je la desserre et je la desserre et je la retire moi-même. J’ai utilisé des pinces dans le passé, comme les grosses, mais la plupart du temps, j’utilise juste mes doigts », a-t-il déclaré.

Le NHS met en garde contre l’auto-traitement et demande à toute personne ayant besoin d’assistance de téléphoner au numéro NHS 111 ou à un cabinet dentaire à proximité. Selon le NHS, des mesures ont été mises en place qui permettront aux cabinets d’accepter plus de patients.

