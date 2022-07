Un homme britannique ne peut pas arrêter de péter après avoir mangé du jambon il y a 5 ans, poursuit un stand de nourriture pour Rs 1 Crore

Après avoir mangé un rouleau de jambon il y a cinq ans, la vie d’un homme a basculé, car depuis, il n’arrête pas de péter. Oui, tu l’as bien lu. Selon Irish Mirror, un homme de 46 ans, Tyrone Prades, a mangé le rouleau de jambon festif dans un stand de nourriture, qu’il a visité en décembre 2017, avec sa femme et ses enfants. Quelques heures après avoir mangé le sandwich au jambon, Tyrone aurait souffert de crampes d’estomac, de fièvre, de vomissements et de diarrhée, et maintenant le père basé dans le Wiltshire poursuit le stand de nourriture pour 200 000 £ (bien plus de Rs. 1 noyau).

L’avocat de Tyrone a informé la haute cour qu’après avoir mangé de la nourriture de rue, l’homme de 46 ans a été alité pendant cinq semaines avec une maladie bactérienne appelée Salmonella, et à cause de cela, son affliction ne s’est pas arrêtée là. Depuis, Tyrone est gêné en public et se réveille la nuit à cause de flatulences régulières et incontrôlables. Tout en détaillant l’état de santé de son client au tribunal, l’avocat a déclaré que même après la disparition de la maladie, l’estomac de Tyrone continuait de faire des grondements inconfortables. Irish Mirror a cité l’avocat de Tyrone, Robert Parkin, disant : « L’estomac du demandeur continue de faire des bruits de barattage fréquents dans la mesure où son sommeil peut être perturbé.

Poursuivant plus loin, l’avocat a qualifié les symptômes de “changement de vie” pour Tyrone mais dans un sens négatif. Robert a ajouté: “L’étendue des symptômes a changé la vie.” Non seulement cela, mais l’avocat a également informé le tribunal que d’autres clients qui avaient acheté la nourriture au marché seraient tombés malades. Et après l’enquête de Public Health England, l’étal en question a été fermé et nettoyé en profondeur. L’avocat de Frankfurt Christmas Market Ltd, la société qui a servi le sandwich au jambon, a admis que les autorités avaient trouvé une bactérie appelée Escherichia coli ou E. coli sur un couteau mais pas Salmonella. Et l’avocat de la société, Phili Davy, a précisé que l’allégation n’était pas liée à e.coli. Maintenant, que Tyrone souffre ou non de Salmonella déterminera s’il peut poursuivre le stand de nourriture.

