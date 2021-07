Un homme britannique lève plus de 25 000 £ pour appeler les trolls en ligne de fans allemands en pleurs à l’Euro 2020

En matière de sport, les fans sont les plus grands atouts. Ils vivent non seulement pour leur équipe préférée, mais pleurent aussi pour eux lorsqu’ils perdent. Dans un exemple récent, on voit qu’un jeune supporter allemand, qui a été maltraité par des commentaires «horribles» après la diffusion d’une photo, était un fan inconditionnel qui pleurait à la télévision pendant les derniers instants de la victoire 2-0 de l’Angleterre sur l’Allemagne à Wembley. .

Marre de cet abus en ligne, Joel Hughes, 51 ans, a lancé une collecte de fonds sur le site de financement participatif « JustGiving » après avoir vu les commentaires abusifs. M. Hughes a commencé la collecte de fonds comme un geste de « bonne volonté » et dans l’espoir que « les parents de la petite fille le dépenseront en une belle gâterie pour elle afin qu’elle sache que tout le monde au Royaume-Uni n’est pas horrible et que nous nous en soucions ». Rapports indépendants.

Par conséquent, il est prouvé qu’Internet peut parfois être cruel. L’ancien footballeur et présentateur de télévision anglais Gary Lineker a également qualifié ces commentaires de « dégoûtants » et de « xénophobes ».

Je suis désolé mais j’ai ri de la fille allemande qui pleurait… Je n’ai pas pu m’en empêcher, je n’ai aucune compassion et je suis un fan immature de l’Angleterre de 60 ans. J’ai maintenant eu la chance de réfléchir à ce comportement et, malheureusement, je ris toujours maintenant. pic.twitter.com/68Bk1O5vuP– Graham (@Jackoboro) 29 juin 2021

S’ouvrant sur la collecte de fonds, M. Hughes a déclaré qu’il avait une raison à cela.

« Oui, il y a plus de personnes touchées par cela que cette petite fille, mais bon, c’est juste un gage de bonne volonté. Oui, il y a d’autres bonnes causes potentielles – mais j’ai choisi celle-ci. J’aimerais penser que les parents de la petite fille dépenseront cela pour une belle gâterie pour elle afin qu’elle sache que tout le monde au Royaume-Uni n’est pas horrible et que nous nous en soucions », a déclaré M. Hughes.

Pour surprendre les internautes, la collecte de fonds a dépassé les 20 000. Pendant ce temps, la collecte de fonds a reçu 25 606 £ !

D’un autre côté, cette collecte de fonds a reçu une réponse mitigée alors que les internautes ont commencé à demander où ira l’argent ? En réponse à cela, Hughes s’est adressé à Twitter pour offrir une explication.

« Cela ne devrait pas être dit, mais voilà… La campagne n’est PAS seulement une petite fille qui pleure parce que son équipe a perdu un match de football », a-t-il commencé.

« Il s’agit de : dénoncer les abus ignobles sur les réseaux sociaux en ligne ; essayer d’ajouter une voix de positivité à ces temps de plus en plus intolérants ; des temps d’intolérance et de division qui sont activement encouragés par notre gouvernement chaotique ; montrer au monde et à nos amis et voisins européens que la minorité négative très visible et très bruyante au Royaume-Uni ne nous représente *pas* tous. Et qu’il reste de la bonne volonté », a rapporté Sportbible.

Cela ne devrait pas être dit, mais voilà… La campagne n’est PAS seulement une petite fille qui pleure parce que son équipe a perdu un match de football. C’est à propos de: – Joël Hughes (@Joel_Hughes) 3 juillet 2021

Montrez au monde et à nos amis et voisins européens que la minorité négative très visible et très bruyante au Royaume-Uni ne nous représente *pas* tous. Et qu’il reste de la bonne volonté. — Joel Hughes (@Joel_Hughes) 3 juillet 2021

Certains autres ont également abusé de Hughes sur les réseaux sociaux concernant sa façon de prendre conscience sociale, mais il a répondu via la page JustGiving que « Oui, il y a plus de personnes affectées par cela que cette petite fille mais bon, c’est juste censé être un gage de Bonne volonté. Oui, il y a d’autres bonnes causes potentielles – mais j’ai choisi celle-ci.

« J’aimerais penser que les parents de la petite fille dépenseront cela pour lui offrir un bon cadeau afin qu’elle sache que tout le monde au Royaume-Uni n’est pas horrible et que nous nous en soucions. Non, je ne pense pas que cela changera le monde. Mais cela peut faire une chose pour cette petite fille », a-t-il déclaré.

Que pensez-vous de ce geste de collecte de fonds ?

