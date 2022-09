Un homme britannique interprète le bhangra lors d’un ‘Mela’, les internautes Desi l’adorent

Une vidéo d’un homme âgé exécutant Bhangra lors d’un “mela” au Royaume-Uni devient virale sur les réseaux sociaux. L’identité de l’homme n’est pas connue et même le lieu n’est pas connu. “Même les Bibiya ont été impressionnés”, lit-on dans la légende de la vidéo. On peut le voir afficher ses talents de bhangra sur une chanson punjabi. En arrière-plan, on peut voir des gens jouer du dhol sur scène. Il y a beaucoup de femmes qui peuvent être vues en train de regarder l’homme qui est occupé à faire du bhangra.

Depuis sa mise en ligne, la vidéo est devenue virale. “Il est passé de Kenneth à Kulbir très rapidement”, a commenté un utilisateur d’Instagram. Une autre personne a écrit: “J’adore ce gars. Il semble juste se balancer seul et faire un mouvement. Regardez la vidéo :

Plus tôt, une vidéo similaire est devenue virale. Il montrait un homme se produisant à Times Square. L’homme dans le clip viral est un danseur et professeur de Bhangra basé à Dubaï, Hardy Singh, qui est actuellement en tournée mondiale pour sa compagnie Pure Bhangra. Hardy Singh, qui donne fréquemment des séminaires et des ateliers de Bhangra, a récemment décidé de faire étalage de ses prouesses de danse sur l’une des places les plus fréquentées et les plus célèbres du monde.

Dans le clip partagé par lui, Singh commence à marcher et commence sa performance en plein milieu d’un passage clouté. Dansant sur les rythmes énergiques de Mundian Toh Bach Ke, Singh peut être vu en train de passer un moment de gala alors qu’il attire l’attention de tous les spectateurs. Des sauts énergiques aux mouvements classiques du punjabi, la courte vidéo était un amalgame de haute énergie et de rythme décalé. Tout en partageant la vidéo en ligne, Hardy Singh a mentionné qu’il avait coché l’un de ses souhaits dans sa liste de seaux et a également énuméré la série de choses avec lesquelles il devait lutter pour obtenir la photo parfaite.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici