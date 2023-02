Un homme britannique gagne Rs 70 Lakh après avoir été discriminé pour être chauve

Un directeur des ventes britannique de 61 ans – qui a été licencié parce que son patron ne voulait pas «d’une équipe d’hommes chauves de 50 ans» – a gagné 71 000 £ (plus de Rs 70 lakh) en dommages liés à la discrimination. Mark Jones a été victorieux devant un tribunal après Tango Network, basé à Leeds, la société de téléphonie mobile pour laquelle il travaillait a «ébréché» Mark pour l’encourager à démissionner de son emploi de 60 000 £ par an. Selon The Independent, le tribunal de Leeds a entendu le directeur Philip Hesketh, lui-même chauve, s’être plaint de la diversité sur le lieu de travail en déclarant qu’il ne voulait pas d’image miroir de lui-même et qu’il voulait des candidats énergiques et jeunes pour les postes.

“Je ne veux pas d’une équipe d’hommes chauves de 50 ans – je veux changer la dynamique”, a-t-il déclaré.

Même avec les cheveux sur toute la tête, Mark se sentait sous le feu. Il aurait reçu des droits à l’emploi s’il avait été dans l’entreprise pendant deux ans, mais n’étant là que depuis un an, il a estimé que des couteaux étaient sortis pour l’enlever.

Au tribunal, il a été dit que l’entreprise avait rogné Mark, le mettant sur un plan d’amélioration des performances “fictif” en lui trouvant une excuse pour partir. Mark a ensuite démissionné et a intenté une action en justice.

Le tribunal a conclu en déclarant que M. Hesketh percevait M. Jones comme non dynamique et qu’il associait des candidats plus dynamiques aux caractéristiques des personnes plus jeunes.

En décembre 2020, Mark a eu une crise de panique après avoir appris que Hesketh avait dit à un supérieur qu’il embaucherait deux candidats plus jeunes en faveur desquels un homme de 57 ans recommandé par lui pour un entretien a été rejeté. S’ils pouvaient « émouvoir Mark [Jones] sur », avant de terminer deux ans au Tango.

Il a ensuite démissionné et déposé une plainte contre l’entreprise avant de partir en mars.

Sa lettre de démission disait: «Je suis attristé par la manipulation flagrante et les mensonges exposés dans le rapport de grief et je pense que cela n’est conçu que comme un exercice de case à cocher pour me faire mal paraître et pour faire avancer un processus de gestion des performances qui n’aurait jamais dû être effectué en premier lieu.

Au cours de l’audience, le juge Ian Miller a déclaré avoir constaté que Tango n’avait démontré aucun fondement pour décider de renvoyer M. Jones, puis de mettre en œuvre le processus de capacité.

Le juge a ajouté qu’à leur avis, Tango avait été pris au dépourvu par le fait que Mark était malade et n’avait pas eu le temps de le licencier avant d’avoir atteint deux ans de service dans l’entreprise. Le juge a conclu en disant que l’entreprise de téléphonie mobile avait « miné » la relation du point de vue de Mark Jones et, dans l’ensemble des circonstances, il était raisonnable pour lui de se sentir ainsi.

