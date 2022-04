Un homme britannique gagne Rs 1,5 Lakh par mois en vendant des chaussettes usagées en ligne

En tête de liste des professions bizarres, un homme de Londres, au Royaume-Uni, vend ses chaussettes usagées en ligne et gagne des milliers d’euros pour cela. L’homme de 25 ans, Billy-Joey Gray, dirige une entreprise en ligne lucrative et vend ses chaussettes puantes entre Rs 900 et Rs 2 900 par paire, comme le rapporte LADbible. Maintenant, si vous êtes perplexe en pensant que qui débourserait de l’argent pour acheter les chaussettes dégoûtantes, alors selon Gray, il y a tout un marché pour cela. Cependant, même Gray était inconscient de l’opportunité jusqu’à ce qu’il reçoive des demandes particulières de personnes sur sa page OnlyFans. Gray a lancé la page OnlyFans avec sa fiancée il y a un an et a rapidement été approché par des personnes qui cherchaient à répondre à leurs «besoins». Des chaussettes usagées, des hauts de gym aux boxers, Gray a reçu toutes sortes de demandes et a décidé d’en tirer le meilleur parti.

Le processus de l’accord puant est simple. Gray met ses chaussettes et les porte pendant des jours en s’assurant qu’elles absorbent tout l’arôme de ses pieds que les clients recherchent. “Plus ils transpirent et puent, mieux c’est”, dit-il. Gray a ajouté qu’il irait souvent courir en les portant, puis les mettrait dans un sac à fermeture éclair. Et, en facturant un peu plus, Gray offre même ses fluides corporels avec les chaussettes.

Il veille également à la confidentialité de ses clients et conserve les chaussettes dans un emballage discret avant de les poster.

Gray insiste sur le fait que bien qu’il s’identifie comme hétéro, sa majorité de clients sont issus de la communauté LGBTQ+. “Ils sont comme mon public principal”, dit-il. Il ajoute que la communauté soutient sa page et qu’il crée du contenu pour eux sur son site Web en retour.

Gray affirme que l’entreprise prospère sur les plateformes de médias sociaux, en particulier Instagram, et a observé que ses clients américains aiment beaucoup les chaussettes Nike blanches usagées. Maintenant, il parvient à vendre 5 à 12 paires de chaussettes chaque semaine et gagne facilement jusqu’à Rs 1,5 lakh par mois.

