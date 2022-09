Un homme d’Oxfordshire, au Royaume-Uni, a vécu un incident effrayant. Aidan Rowan, 33 ans, était assis sur son canapé dans son salon, jouant à Stray sur sa PlayStation lorsqu’il a été frappé par la foudre. Les internautes ont été choqués quand Aidan Rowan s’est rendu sur Instagram pour partager l’incident qui lui est arrivé plus tôt ce mois-ci.

Partageant une photo de lui-même depuis l’hôpital, Aidan a légendé le message: “Donc, je ne suis absolument pas du genre à publier des messages de sympathie, j’ai dû partager cela à cause de la folie. Je jouais joyeusement à #stray sur #playstation quand il y a eu une forte détonation et j’ai ressenti une forte sensation de secousse. 5 heures à l’hôpital ont confirmé que j’avais été FOUDRE par la fenêtre ouverte ! Ne plus jamais jouer à des jeux de chat mignons pendant un orage. Je vais bien, juste très mal, un sacré mal de tête et des brûlures sur mon bras.

Il a été cité par Metro comme disant: “Il y a eu un coup de tonnerre très fort et j’ai en quelque sorte ressenti une sensation très lourde partout, puis une chaleur fulgurante dans mon bras droit où il y a maintenant des brûlures.” Selon certaines informations, c’est le mari d’Aidan, Aaron, 32 ans, qui a vu les premières séquelles de cet incident rare sur son mari.

Aidan a dit qu’il lui avait fallu environ une minute pour reprendre ses esprits et qu’il était très confus. Il est monté à l’étage et a demandé à son mari une serviette humide car il ne savait pas ce qui s’était passé mais sentait que son bras brûlait.

Aaron a alors appelé ses parents et l’a emmené d’urgence à l’hôpital où Aidan a été gardé sous observation pendant plusieurs heures après que neuf médecins de plusieurs départements soient venus le voir. Aidan a plusieurs cicatrices sur son bras gauche et une brûlure en forme d’étoile sur sa main droite.

Dès qu’Aidan a partagé la photo en ligne, un utilisateur d’Instagram a commenté : “OMG vraiment content que tu ailles bien, mais sérieusement, c’est le genre de choses qui ne peuvent arriver qu’à toi.” Un autre a écrit: «Cela se sent très sur la marque. J’espère que tu te reposes et que tu prends soin de toi.

L’Instagram d’Aidan est maintenant inondé de souhaits de prompt rétablissement.

