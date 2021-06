Un homme britannique fait semblant de s’évanouir pour sortir du travail, la vidéo virale laisse les internautes en rupture

Les gens qui prétendent être malades pour se débarrasser du travail n’est pas si inhabituel. Un utilisateur de Twitter, cependant, a récemment fait semblant de s’évanouir pour sortir du travail et a partagé la vidéo de l’incident. Les images virales cassent Internet. Partageant la vidéo, l’utilisateur de Twitter « El Pedro » a demandé les meilleures façons dont les autres avaient fait sauter le travail. Il a dit dans le tweet qu’il avait 18 ans et qu’il avait la gueule de bois et que c’était un « Boxing Day », pour lequel il voulait sortir. Les gens sur Twitter trouvent la vidéo hilarante et partagent également leurs expériences.

Quelle est la meilleure façon dont vous ayez jamais blâmé de tomber malade du travail c’est le mien c’était le lendemain de Noël j’avais la gueule de bois et j’avais 18 ans et je voulais sortir plus tard, alors j’ai décidé de retirer ça en m’assurant que le manager était là aussi pic.twitter.com/wIBuu2KWGL— elpedro ⭐️⭐️ (@ElpedroThe2nd) 3 juin 2021

Dans la vidéo publiée par l’utilisateur le 4 juin, on peut voir un résident basé au Royaume-Uni travailler sur un comptoir de supermarché. Il apporte des trucs pour une cliente et commence à taper sur l’écran de l’ordinateur, éventuellement pour enregistrer la commande. Lorsque la femme ramasse l’article et le garde dans son sac, le guichetier tient son coup droit avec sa main droite. Pendant que la femme choisit sa carte pour effectuer le paiement, l’homme tient le séparateur transparent sur son côté droit. Lorsque la femme ne fait pas attention, il se tourne vers sa gauche là où il y a de l’espace et tombe par terre. Quand la femme le voit, elle est choquée.

L’utilisateur a écrit dans le Tweet qu’il s’était assuré que le responsable était là.

Réagissant à la vidéo, un internaute a demandé si la direction du magasin avait pu comprendre qu’il avait simulé l’évanouissement. Un autre utilisateur de Twitter a déclaré qu’il souhaitait également penser à l’astuce. En réponse à un commentaire, l’utilisateur de Twitter a révélé qu’après avoir réussi le tour, il avait obtenu une boisson énergisante et une barre de chocolat gratuites et avait été renvoyé chez lui.

Ont-ils compris que vous l’aviez simulé ? — Phil Barker (@PhilB453) 3 juin 2021

Omg, je l’ai fait aussi quand je travaillais chez des géants à l’époque. Je fais semblant de m’évanouir. Et mon imbécile avait peur de se réveiller trop tôt alors je suis allé jusqu’à l’hôpital dans une ambulance.— Reine Ki ^_^ (@itsMissKiki) 4 juin 2021

Génie!! J’avais l’habitude de travailler dans une coopérative, j’aurais aimé y penser. Le sol derrière les kiosques est aussi comme un tapis si je me souviens bien, j’espère donc avoir pris une partie de votre impact ! — George Garden (@reverendgv1) 3 juin 2021

J’ai gagné chaque once de cette journée là-bas, mon gars, putain de transparence, au point que je ne suis pas complètement convaincu que c’est en fait toi, pense que ça pourrait être juste un assistant aléatoire jusqu’à ce que l’assistant s’effondre pour de vrai pour gagner des likes — (@TAH2K9) 3 juin 2021

Cela a-t-il fonctionné ? Besoin de prendre des notes ici— Lee Bussell (@Lee_Bussll) 3 juin 2021

Dans une autre réponse, il a révélé qu’après six mois, il avait dit à la femme dans la vidéo qu’il avait simulé l’évanouissement. À son grand soulagement, elle l’a bien pris et il n’a pas été licencié de son travail.

Cela a-t-il fonctionné ? Besoin de prendre des notes ici— Lee Bussell (@Lee_Bussll) 3 juin 2021

Le tweet compte plus de 85 000 likes et retweets.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici