Un homme britannique établit un record du monde Guinness après avoir cultivé un concombre de 113 cm de long

Un habitant de Southampton, au Royaume-Uni, a fait pousser un concombre déconcertant de 113 centimètres de long, enregistrant son nom dans le Guinness World Records. Né en Pologne, Sebastian Suski a fait pousser le concombre le plus long du monde, mesurant 113,4 centimètres, battant le précédent détenteur du record de 6,4 centimètres.

Bénévole à l’Association européenne des producteurs de légumes géants (EGVGA), Sebastian a plusieurs records nationaux à son nom. Il occupe actuellement le poste d’officier international pour le Great Pumpkin Commonwealth (GPC). Parlant de l’exploit, Sebastian a déclaré: “J’avais fait pousser de gros concombres mais jamais assez longtemps pour battre le détenteur du titre Guinness World Records”, a rapporté Guinness World Record.

Selon Sebastian, cultiver des concombres super longs est une “entreprise risquée”. « Si vous coupez trop tôt, vous allez avoir un record, mais si vous le laissez trop longtemps, vous entrez dans la zone dangereuse. Vous risquez que votre concombre pourrisse à mesure qu’il grandit – vous ne voulez pas qu’il explose sur vous », a-t-il plaisanté en expliquant le processus.

Sebastian était sur le point de rater le titre Guinness lorsqu’il a été hospitalisé pendant une période cruciale de la croissance du concombre. Sa femme, Renata, est venue à la rescousse et s’est occupée du légume en son absence. “Le docteur a trouvé un vaisseau sanguin qui fuyait dans ma tête et j’ai donc passé une semaine à l’hôpital. Mais heureusement, ma femme Renata était là pour s’occuper du concombre et le garder bien arrosé et nourri. Sans Renata, je n’aurais pas ce record », a-t-il déclaré.

Avant de se lancer dans ce voyage de culture du concombre le plus long du monde, Sebastian a suivi le pedigree de la graine et a trouvé des traces de spécimens très puissants « du Royaume-Uni à l’Allemagne en Pologne et de nouveau au Royaume-Uni.

Parlant des graines qui ont fait pousser ce légume record, Sebastian a déclaré : “Ces graines me sont venues de Piotr Holewa – le meilleur producteur de Pologne, dont les concombres peuvent atteindre jusqu’à 99 centimètres de long.” Sebastian est extrêmement fier du concombre qu’il a cultivé et d’autant plus qu’il est le premier producteur polonais à avoir inscrit le légume géant dans le livre des records.

