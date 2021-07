Un homme britannique emmène son chien de compagnie luttant contre la leucémie dans les montagnes pour un dernier trek

Les histoires impliquant des animaux de compagnie sont toujours belles et adorables et finissent souvent par laisser un sourire sur nos visages, mais d’autres contes ont la capacité de nous séparer. Cette histoire serait la dernière, surtout pour tous les amoureux des chiens. Un homme de Londres a emmené son chien de compagnie pour un dernier voyage dans une montagne galloise. Il voulait rendre les derniers jours de son ami à quatre pattes spéciaux avec un road trip. Carlos Fresco est allé faire une randonnée avant que le labradoodle de 10 ans ne meure après avoir lutté contre la leucémie pendant des mois.

Fresco a poussé Monty sur une brouette dans la ville. De nombreux passants s’arrêtaient pour choyer et doucher le chien avec amour. Cependant, connaître la vérité sur le chien les a laissés les larmes aux yeux. Après que sa santé a commencé à décliner, Fresco a planifié un dernier voyage jusqu’à Pen Y Fan dans les Brecon Beacons avec Monty, qui a eu une leucémie pendant 18 mois. Labradoodle, 10 ans, aimait explorer les collines au même endroit qu’il avait visité avec son propriétaire à plusieurs reprises au fil des ans.

S’adressant à BBC News, Fresco a déclaré: « Je savais qu’il déclinait rapidement. Il avait l’air bien de l’extérieur, mais le cancer signifiait qu’il ne recevait pas assez d’oxygène pour ses muscles – il pouvait marcher un peu mais pas loin. Malheureusement, le chien est décédé peu de temps après leur voyage, le 21 juin. « Il est entré et s’est recroquevillé au pied de mon lit – et quand je me suis réveillé ensuite, il était décédé. Je pense que son petit cœur a dû lâcher C’était un garçon très spécial et il était à mes côtés depuis une décennie », se souvient Fresco. Il emmena Monty à Londres pour un enterrement dans le jardin familial.

Des photos de la dernière aventure du chien ont été publiées sur Facebook par The Brecon et Radnor Express. Ils montrent Monty regardant la vallée, s’imprégnant de tout une dernière fois. Les photos de la dernière randonnée de Carlos et Monty ensemble laissent les internautes les larmes aux yeux.

Un utilisateur a commenté sous la publication en disant: «Une dernière promenade vraiment merveilleuse avec votre précieux ami fidèle Monty. Bénissez-le. Vous êtes un homme très attentionné. Sois béni. » « Vole haut, belle fourrure bébé. Vous êtes maintenant dans le jardin de Dieu. Vous êtes tellement aimé », a écrit un autre.

