Un homme britannique dépense plus d’un million de dollars pour visiter des tombes de célébrités dans le monde entier

Les passe-temps se présentent sous différentes formes, certaines moins conventionnelles que d’autres. Bien que visiter des lieux d’une beauté pittoresque ou d’une importance historique puisse être la chose la plus attrayante pour un globe-trotter, nous sommes sûrs que visiter des tombes et des pierres tombales du monde entier ne figure certainement pas sur la liste de tout le monde. Cependant, un homme a dépensé plus de 160 000 £ (Rs 1,53,27,944) pour voyager dans plus de 700 cimetières à travers le monde en raison de sa passion. Cette version réelle de Lara Croft s’appelle Mark Dabbs de Wolverhampton et il est sans aucun doute le touriste le plus dévoué au monde.

Il a dépensé une fortune à parcourir le monde pour visiter les tombes de plus de 200 personnes célèbres, dont Bruce Lee, la sensation des arts martiaux, à Seattle, Washington, et le président Mao à Pékin, en Chine. Il a également visité les tombes de John F Kennedy, à Washington DC, et de Marilyn Monroe à Los Angeles. La passion de Mark est de «rencontrer» des personnalités décédées célèbres en visitant leurs pierres tombales ou leurs tombes.

Selon un rapport du Daily Star, Mark, 49 ans, dit qu’il n’a pas encore l’intention de raccrocher ses bottes. Il dit : « À l’exception des trois premiers ministres qui n’ont pas été enterrés, j’ai probablement visité les tombes de tous nos premiers ministres. Sir Roger Bannister en tant qu’athlète était fantastique à voir à Oxford. Cependant, l’Écosse ne serait pas complète sans le poète Robert Burns, le pilote de course Jim Clark et l’auteur de Peter Pan JM Barrie. L’histoire et l’actualité m’intriguent vraiment, et je veux visiter à nouveau Moscou pour rencontrer Staline, ayant déjà visité Churchill et Roosevelt.

Mark dit que ces voyages d’aventure sont sa façon de s’instruire puisqu’il n’a pas appris beaucoup d’histoire à l’école. Cependant, toutes ces aventures n’ont pas toujours été une balade dans le parc. Mark se souvient d’un incident lorsqu’il s’est rendu à Oyster Bay pour trouver la tombe de Theodore Roosevelt. La tombe était derrière des balustrades et les portes étaient fermées, donc c’était inaccessible. Mark a trouvé un moyen de contourner, cependant.

“J’ai localisé une échelle en métal à proximité et j’ai grimpé pour prendre la photo, mais l’échelle s’est rapidement effondrée. Je craignais d’y être enfermé pendant plusieurs heures. J’ai pu le tirer en accrochant mon trépied à l’échelon inférieur », a-t-il déclaré.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici