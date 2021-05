Un homme britannique dépense plus de 20 roupies Lakh pour transformer sa maison en un aquarium géant

Jack Heathcote, 47 ans, à Carlton, en Angleterre, a dépensé plus de 20 lakh pour transformer sa maison en un gigantesque aquarium, considéré comme le plus grand aquarium privé du Royaume-Uni. Un ancien conseiller municipal Heathcote, célibataire et n’aime pas regarder la télévision, élève environ 400 poissons dans son aquarium géant qu’il a commencé à construire à partir de zéro en 2004.

«Je peux les regarder pendant des heures interagir les uns avec les autres. C’est très relaxant », a déclaré Heathcote en parlant à le soleil. Il a installé un canapé près du grand aquarium pour lui et ses amis de profiter de la vue. «Mes amis pensent qu’ils sont formidables. Ils se joignent souvent à moi sur le canapé pour les regarder, comme d’autres personnes regarderaient la télévision », a ajouté Heathcote.

Selon Heathcote, cela a commencé comme un projet de passion et bientôt son sous-sol s’est transformé en un monde sous-marin. Le plus grand des réservoirs de son aquarium géant mesure 14 pieds de long, 12 pieds de large et 7 pieds de profondeur et contient plus de 18 000 litres d’eau. Il a un total de trois réservoirs dans son sous-sol et d’autres dans le couloir, le salon, le palier et le hangar. Il garde deux réservoirs dans sa chambre, qui sont reliés par un tunnel. Parfois, il saute dans les réservoirs pour les nettoyer en nageant.

Heathcote, qui a quitté son emploi au conseil pour devenir propriétaire, a développé un intérêt pour la vie marine à l’âge de dix ans lorsqu’il a visité l’aquarium de Blackpool et a ramené un poisson rouge à la maison sur le chemin du retour. Propriétaire d’une maison qui n’est rien de moins qu’une attraction touristique, Heathcote est fasciné par les poissons. « Parce qu’ils sont suspendus dans l’eau – c’est comme s’ils volaient en permanence », a déclaré Heathcote Nottinghamshire en direct. Il espère construire de grands aquariums pour se transformer en entreprise. «J’aimerais aussi construire des aquariums pour d’autres personnes et gagner ma vie avec cela», a-t-il déclaré en parlant au site Web.

