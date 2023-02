Un homme britannique décore sa maison avec des grenades actives, un démineur intervient

Un homme du Royaume-Uni a décidé que le meilleur relooking pour sa maison serait un look militaire. Il est allé à fond et a décoré l’endroit avec un tas de grenades à main. Malchanceux pour lui, une équipe de déminage a été appelée après avoir découvert qu’il s’agissait de grenades réelles. L’homme de Summercourt, en Cornouailles, a envoyé les agents dans une frénésie alors qu’ils fermaient les routes principales et un garage d’autobus. Son décor mortel allait littéralement faire exploser la moitié de son quartier, si la police n’avait pas été découverte pour ses nouveaux accessoires.

Ce n’était rien de moins qu’un miracle que cette situation ait même été révélée avant que les grenades à main n’explosent. Devon et la police de Cornwall effectuaient une visite de routine à la maison. On a alors découvert que l’homme avait décoré sa maison avec cette arme mortelle. Ce n’était pas son intention d’épater ses voisins comme ça. L’homme a affirmé qu’il avait commis une erreur de bonne foi. L’endroit avait le décor sans se rendre compte qu’ils étaient vivants. Avance rapide, l’équipe de déminage a été appelée. L’arme mortelle a été retirée et éliminée, a rapporté le journal britannique Metro.

Metro a cité un porte-parole de la police disant: «Les agents ont trouvé trois grenades à main présumées à l’intérieur d’une propriété à Summercourt, Cornwall, lors d’un appel de routine vers 11 h 20 le mardi 31 janvier. La Royal Navy Explosive Ordnance Disposal (EOD) l’équipe a été appelée pour évaluer les articles. Le porte-parole a également ajouté: “Une fermeture de route locale et un cordon de 50 mètres ont été mis en place, et une propriété voisine a été évacuée par précaution.”

Les grenades à main suspectes ont été retirées par l’équipe EOD. Après avoir été éliminées en toute sécurité, les routes qui avaient été fermées ont été rouvertes à 14h30 le 31 janvier. Les agents de service ont également parlé à l’homme qui a apporté les grenades sur sa propriété. Il leur a dit que les articles avaient été achetés « de bonne foi ». Leur seul but était la décoration et il ne croyait pas qu’ils étaient vivants. Puisque tout s’est bien passé et que l’homme n’est pas soupçonné d’avoir fait quoi que ce soit intentionnellement, c’était la fin de l’affaire. Le porte-parole de la police avait déclaré qu’il n’y aurait plus d’action policière contre l’homme.

