Un homme britannique de 90 ans ravi de trouver un cadeau surprise de 72 000 roupies que des étrangers ont envoyé au pub qu’il visite

Pete, un homme de 90 ans de la ville de Chelmsford en Angleterre, était assis dans un pub appelé Moulsham Inn, où il se rend tous les jours pour déjeuner, lorsque le propriétaire du pub lui a révélé que des inconnus d’Internet avaient envoyé une surprise. cadeau de 700 £ de note – plus de 72 000 Rs – pour lui. Une vidéo de l’homme réagissant à la nouvelle a été publiée par le propriétaire du pub Tim Mepham sur TikTok le 28 mai et la vidéo est devenue virale depuis lors, atteignant plus de deux millions de vues. Dans la vidéo réconfortante, on peut entendre le propriétaire du pub expliquer comment il a mis en ligne une vidéo de Pete et qu’elle est devenue virale, et maintenant les gens ont acheté 90 verres de vin pour lui. En entendant cela, le retraité dit : « mais vous allez perdre de l’argent ». Lorsque Mepham lui dit que les gens ont déjà payé, Pete devient ému et dit qu’il ne pouvait pas le croire. Mepham l’informe également que les gens ont payé assez pour qu’il puisse déjeuner pendant deux semaines.

Le 24 mai, Mepham avait posté une vidéo sur TikTok présentant Pete, dans laquelle on pouvait voir Pete répondre à ses questions telles que pourquoi Pete vient au pub tous les jours, ce à quoi Pete répond en louant la nourriture. La vidéo est devenue virale et de nombreux utilisateurs ont commenté en demandant au propriétaire du pub comment ils pouvaient acheter un verre au vieil homme. Mepham a posté une autre vidéo expliquant comment ils pouvaient et les dons ont afflué.

Regardez ici :

« Ce jour-là, le distributeur de billets ne s’est pas arrêté et Pete a acheté 120 verres de vin pour lui et suffisamment de poulet de chasse pour lui tenir des mois », a déclaré Mepham à South West News Service.

Selon Mepham, parfois, le gendre de Pete vient avec lui pour déjeuner, mais lorsqu’il est seul, Mepham ou l’un de ses coéquipiers s’assoit avec lui. Pete aime parler de ses jours de guerre et de sa femme décédée il y a 10 ans, ajoute Mepham.

Mepham trouve Pete comme la personne la plus polie qu’il ait jamais rencontrée. Selon lui, les gens aiment Pete et ils ne lui ont pas acheté de boissons par pitié.

