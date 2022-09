Un homme britannique de 81 ans rencontre sa sœur pour la première fois aux États-Unis

Les frères et sœurs sont une partie indispensable de la vie, et à 81 ans, John Ellis était certainement d’avis lorsqu’il a découvert qu’il avait quatre frères et sœurs plus jeunes en mars de cette année. Ayant grandi dans un foyer pour enfants, il ne connaissait pas sa famille. Cependant, grâce à un site Web de généalogie, il a finalement réussi à se connecter à sa sœur cadette de 79 ans, Shirley Jones, a rapporté la BBC.

Ellis, qui vit dans le nord de Walsham au Royaume-Uni, a voyagé jusqu’aux États-Unis pour rencontrer sa sœur cadette pour la première fois. Lorsque les frères et sœurs se sont finalement rencontrés, ce fut un débordement d’émotions. Le duo s’est embrassé à bras ouverts. “J’ai attendu toute une vie pour ça”, aurait déclaré Ellis. Il a également mentionné les efforts de sa sœur pour le retrouver chaque fois qu’elle visitait le Royaume-Uni et comment elle avait l’habitude de consulter les annuaires téléphoniques mais ne pouvait pas le suivre.

Une photo des frères et sœurs a été publiée sur Instagram par la BBC avec une légende qui disait : « Parlez du voyage d’une vie ».

Les utilisateurs ont commenté qu’il valait mieux tard que jamais et que l’histoire est aussi belle que triste.

“La vie est si belle, bénissez leurs cœurs”, a commenté un utilisateur.

Ellis a déclaré qu’il n’avait jamais su qu’il avait plus de 40 parents et que l’information l’avait choqué. Cependant, il est maintenant prêt à les embrasser, tout comme la famille, North Norfolk News

L’autre sœur d’Ellis, Irene, et lui vivaient dans une maison pour enfants à North Walsham, ignorant pourquoi leur mère ne pouvait pas les élever et qui était leur père.

Il a découvert plus tard que sa mère avait trois autres filles et un fils avec un autre partenaire. Alors qu’une de ses demi-sœurs est décédée, il a rencontré ses autres demi-frères et leurs enfants. Il a également découvert que Shirley était sa sœur née des mêmes parents.

