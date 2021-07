Un homme britannique coche accidentellement l’option «terroriste» sur le formulaire de visa et se voit refuser l’entrée aux États-Unis

Si vous avez déjà demandé l’autorisation de visiter les États-Unis par le biais du système électronique d’autorisation de voyage (ESTA), vous devez avoir rencontré cette question particulière – « Cherchez-vous ou avez-vous déjà participé à des activités terroristes, d’espionnage, de sabotage, ou génocide ?

John Stevenson, un Écossais de 90 ans, a coché cette option. Stevenson demandait un ESTA américain – une autorisation de visite pour les citoyens de pays bénéficiant d’un programme d’exemption de visa – pour aller avec sa femme à New York en vacances et avait déjà dépensé environ Rs. 2 lakh sur les billets et l’hébergement. Sans surprise, sa demande a été rejetée par le département américain de la sécurité intérieure et il a perdu tout l’argent. Il avait peur d’être interdit d’entrée aux États-Unis pour toujours. Cependant, lorsque le couple a demandé une correction, Stevenson a été invité à se rendre à l’ambassade des États-Unis à Londres, où il serait interrogé par des responsables.

Stevenson a dit L’indépendant qu’il était choqué et confus. Stevenson n’a pas compris pourquoi même cette question figurait sur le formulaire. Il a expliqué que le formulaire arrivait à expiration, ce qui pourrait l’avoir conduit à l’erreur. Il a exprimé ses craintes d’être surveillé car il pensait qu’il était considéré comme un criminel par les autorités américaines.

Cette histoire de 3 ans de Stevenson n’est pas la seule histoire de quelqu’un qui a des ennuis à cause de la question étrange sur la demande ESTA. Aussi bizarre que cela puisse paraître, en avril 2017, un bébé de trois mois a été interrogé après que son grand-père a fait une erreur en cochant la question et en déclarant que le bébé était un terroriste.

Les demandes de visa américain et d’ESTA sont connues pour être accompagnées d’erreurs coûteuses et sont difficiles à faire approuver. En juin 2018, Javier Solana, un ancien chef de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, une alliance militaire intergouvernementale, s’est vu refuser l’autorisation de se rendre aux États-Unis parce qu’il s’était rendu en Iran en 2013.

