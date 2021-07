Un homme britannique brise le pénis verticalement pendant les rapports sexuels, une première dans l’histoire de la médecine

Un homme au Royaume-Uni a signalé une fracture verticale de son pénis lors d’un rapport sexuel avec sa partenaire. Bien qu’il existe de nombreux cas de blessures horizontales dans les parties intimes des hommes, l’horreur de cet homme de 40 ans est devenue le tout premier cas documenté de fracture verticale du pénis, selon le British Medical Journal. L’homme a été admis à l’hôpital avec une déchirure verticale de 3 cm dans son pénis et a été immédiatement transporté aux urgences. Le patient a déclaré avoir subi la blessure après que son pénis se soit déformé sous la pression du périnée de son partenaire.

Les médecins, qui ont travaillé sur ce cas, ont déclaré n’avoir jamais été témoins d’un cas de fracture verticale du pénis et que toutes les blessures associées étaient des fractures transversales. Les médecins ont trouvé la déchirure verticale de 3 cm après avoir effectué une IRM. Cependant, le cas rare, heureusement, n’a pas présenté d’inconvénients majeurs pour l’homme.

« Il est intéressant de noter qu’il a décrit une détumescence progressive, avec un gonflement modéré mais aucune sensation d’éclatement. De plus, il n’y avait aucun signe palpable « roulant » à l’examen », a déclaré le BMJ dans son rapport. BMJ a noté que la photographie médicale ne pouvait pas être effectuée en raison de l’interdiction à la suite des restrictions de Covid-19.

De plus, les médecins ont constaté que l’homme était capable de reprendre une activité sexuelle six mois après la blessure et avait signalé des érections comme avant l’accident. Cependant, les médecins ont déclaré que davantage d’études étaient nécessaires pour parvenir à une conclusion si les fractures verticales du pénis ont également les mêmes caractéristiques que celles des blessures transversales traditionnelles. Les conséquences d’une fracture transversale du pénis comprennent une sensation d’éclatement, une ecchymose macroscopique et un défaut de roulement palpable.

Selon le British Medical Journal, 88,5% des fractures du pénis surviennent lors d’un rapport sexuel, les deux principales positions étiologiques étant « l’homme au-dessus » et la « levrette ». La masturbation et le sommeil sur le ventre ont moins de chances d’entraîner des blessures au pénis.

