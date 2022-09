Un homme britannique boit dans 67 pubs en 17 heures et établit un nouveau record Guinness

Un Britannique est entré dans l’histoire en battant le record du monde Guinness de consommation de boissons dans 67 pubs différents en 17 heures environ. Selon Liverpool Echo, l’Anglais est identifié comme étant Nathan Crimp. Le jeune homme de 22 ans a relevé le défi des pubs les plus visités en 24 heures par un particulier. Crimp a fini par boire dans 67 pubs de la localité de Brighton en Angleterre en l’espace de 17 heures. Lors du défi, le jeune n’était pas seul, il était accompagné d’une paire d’amis. Tout en parlant de son nouveau record du monde, Crimp a déclaré que relever le défi était l’une des choses les plus difficiles qu’il ait faites dans la vie jusqu’à présent.

Selon le joueur de 22 ans, le défi lui a semblé difficile, car il s’est avéré l’être. « C’était de loin la chose la plus difficile que j’aie jamais faite. J’ai complètement sous-estimé à quel point cela allait être difficile », a-t-il déclaré. Le jeune avait une stratégie bien planifiée sur la façon de battre le record, mais finalement, tout s’est déroulé au hasard. Crimp visait à être sobre pour les 25 premiers pubs qu’il visite, mais cela a échoué après seulement 15 pubs. Après quoi, le jeune a essayé de mélanger les choses et a bu des boissons alcoolisées dans un pub, mais a opté pour une boisson non alcoolisée dans un autre.

«Le plan était d’essayer de rester sobre pour les 25 premiers pubs, mais cela est sorti par la fenêtre 15 pubs. J’ai dû mélanger un peu, j’ai essayé de boire de l’alcool dans un et une boisson non alcoolisée dans un autre – en essayant de l’espacer », a-t-il poursuivi. Cependant, en plus d’essayer de rester sobre, la consommation de liquides est devenue un autre défi pour Crimp. Selon certaines sources, il prétend avoir avalé environ 20 à 30 litres de boissons en 17 heures. Le détenteur du record du monde a plaisanté en disant que c’était sa nécessité fréquente d’aller aux toilettes qui prenait la plupart de son temps tout en relevant le défi.

Il a expliqué: “Le plus difficile était d’aller constamment aux toilettes, ce qui prenait la majorité du temps.” Au cours de la même interaction, Crimp a également remercié ses amis qui sont venus le soutenir. Selon le jeune, il était gonflé par la consommation de liquides, ce sont ses amis qui n’arrêtaient pas d’expliquer aux pubs qu’il visitait le défi qu’il tentait. Crimp a déclaré qu’il n’aurait pas dépassé 30 pubs tout seul s’il n’y avait pas eu ses amis. «Et quand j’étais trop gonflé pour parler, c’était eux qui racontaient au pub ce que nous faisions. Je n’aurais pas pu le terminer sans eux, je n’aurais probablement pas dépassé le pub 30 sans eux », a-t-il conclu.

Notamment, avant Nathan Crimp, c’était Gareth Murphy qui détenait le titre record de visite de 56 pubs en 10 heures à Cardiff.

