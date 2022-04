Un homme britannique aux prises avec une peau rouge et squameuse depuis 10 ans découvre que les toilettes du bureau sont à blâmer

Un homme de Grande-Bretagne a lutté contre une peau rouge, squameuse et irritable pendant 10 ans. Ce n’était pas quelque chose qu’il pouvait cacher, car cela couvrait la majeure partie de son visage, des parties de son cou et de sa barbe. Il a fait face à des problèmes d’estime de soi à cause de cela avant de comprendre que les toilettes de son bureau étaient à blâmer pour sa misère.

Will Hayward, le rédacteur en chef des affaires galloises, s’est battu avec une peau rouge et squameuse pendant des années. Même après avoir consulté plusieurs dermatologues et reçu divers traitements, sa peau n’a montré aucun signe de récupération. Il a laissé de l’alcool, du café et des produits laitiers, y compris du fromage, et pourtant rien n’a changé. Il a également commencé à appliquer de nombreuses crèmes et à bloquer le soleil. Il a dû annuler des dates et garder sa vidéo pendant les réunions en raison de ce problème.

Ce n’est qu’après que la pandémie a frappé et qu’il a été isolé dans sa maison que sa peau a commencé à s’améliorer et à se rétablir. Il n’en connaissait pas la raison, mais il ne se plaignait pas. Peu de temps après que la situation dans sa région se soit améliorée et que son bureau ait rouvert, sa peau a recommencé à s’effondrer.

Il a été référé à un autre médecin, qui a effectué des tests pour expliquer les produits chimiques auxquels il était allergique. Il était allergique à la méthylisothiazolinone et au 2-brom-2-nitropropane-1,3-diol.

La deuxième production de ces produits chimiques a été arrêtée pendant des années, mais le premier produit chimique a été utilisé comme conservateur dans le savon, le gel douche, le shampoing, etc. Même après avoir purgé toutes ses affaires des produits chimiques, le problème a persisté.

Plus tard, il s’est rappelé que les toilettes de son bureau étaient équipées d’un assainisseur d’air à pulvérisation automatique. Comme c’était le cas, il a découvert que le désodorisant était le coupable de ses problèmes de peau.

