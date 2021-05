Un homme britannique a accidentellement tenté de vendre une bombe active de la Seconde Guerre mondiale sur eBay et cela ne s’est pas bien passé

Ce qui a commencé comme une journée habituelle pour un détecteur de métaux britannique Mark Williams s’est terminé comme une alerte à la bombe en direct plus tôt cette semaine. Mark, 51 ans, a découvert une bombe de la Seconde Guerre mondiale sur un talus d’herbe près de la maison de son frère à Swaythling, Hampshire. Fier de sa découverte, Mark a décidé de gagner quelques dollars et a répertorié l’arme vintage sur eBay. Mark a publié l’arme sur le site de commerce électronique sous le nom de « bombe incendiaire allemande de la Seconde Guerre mondiale – authentique et authentique Blitz de Southampton ». Cependant, Mark ignorait peu que la bombe était encore bien vivante et qu’elle avait le potentiel d’exploser et d’entraîner l’incendie de maisons et de bâtiments. Selon un Courrier quotidien rapport, le collectionneur de la Militaria Ralf Sherwin a vu le message eBay et a sonné l’alarme après avoir réalisé que la bombe était toujours active. Le rapport mentionne que Ralf a vu la liste des explosifs lundi soir, et sous sa description, Mark avait mentionné son état comme «utilisé».

Consultant en sécurité de profession, Ralf a immédiatement envoyé un message à Mark sur eBay et l’a informé que la bombe n’était pas désactivée. À cela, Mark a répondu et a demandé comment il savait si la bombe était vivante. Ralf a dit à Mark qu’il était un détecteur de métaux et qu’il l’avait déterré plus tôt dans une aire de jeux pour enfants à Southampton. Ralf a expliqué à Mark en détail comment la bombe est une menace et ne doit pas être vendue mais plutôt tenue à l’écart des gens.

Cependant, Mark ne prêta aucune attention aux avertissements incessants de Ralf. Il a ensuite signalé la liste des bombes de Mark à la police du Hampshire, qui a trouvé son adresse et mis en place un cordon de 50 mètres et évacué les familles de leurs maisons autour de Havenstone Way à Swaythling, mardi. Après la mise en place du cordon, des pompiers et une équipe de neutralisation des explosifs et munitions de l’armée sont également arrivés sur place.

Parler à Courrier quotidien, un porte-parole d’eBay a déclaré que les armes potentiellement mortelles telles que les bombes non explosées ne sont pas autorisées à être répertoriées sur le site Web et qu’ils ont travaillé en étroite collaboration avec la police du Hampshire pour identifier et localiser rapidement le vendeur afin d’éviter une catastrophe.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici