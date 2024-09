Un homme brise le « cube de porcelaine » d’Ai Weiwei lors d’une exposition d’art en Italie

CNN

Un homme a brisé vendredi une sculpture de l’artiste et activiste chinois Ai Weiwei lors du vernissage de son exposition au Palazzo Fava dans la ville italienne de Bologne, a déclaré un porte-parole de l’exposition.

Des images des caméras de vidéosurveillance, publiées sur le compte Instagram d’Ai Weiwei, ont montré un homme poussant vigoureusement la sculpture, la brisant puis en tenant un morceau au-dessus de sa tête.

La sculpture ciblée était le grand «Cube de porcelaine» bleu et blanc de l’artiste, a déclaré le porte-parole.

Le commissaire de l’exposition, Arturo Galansino, a déclaré que l’auteur était bien connu dans le monde de l’art.

« Malheureusement, je connais l’auteur de ce geste inconsidéré à cause d’une série d’épisodes dérangeants et dommageables au fil des ans impliquant diverses expositions et institutions de Florence », a déclaré Galansino.

La police de Bologne a déclaré aux médias locaux qu’un Tchèque de 57 ans avait été arrêté après avoir été contrôlé par la sécurité du musée. La police n’a pas pu être jointe dans l’immédiat pour commenter l’information.

Le porte-parole a déclaré que l’exposition intitulée « Qui suis-je ? » avait ouvert ses portes samedi comme d’habitude et que l’œuvre serait remplacée par une reproduction grandeur nature du cube. L’exposition devrait se tenir jusqu’au 4 mai.

« Ai Weiwei s’inquiétait que personne n’ait été blessé et a alors demandé que les restes de l’œuvre soient recouverts et emportés », a-t-il déclaré.

On ne sait pas comment l’homme était entré dans le bâtiment lors de l’événement sur invitation uniquement, vendredi.