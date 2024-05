Image de Getty / Futurisme

Jusqu’où iriez-vous pour éviter une éruption cutanée causée par un ravageur commun lors de randonnées ?

Eh bien, un journaliste pour Le journal de Wall Street est allé jusqu’à mélanger du chêne empoisonné dans des smoothies et à les mélanger dans son bol à salade, le tout dans le but de développer une immunité contre les irritants chimiques présents dans les feuilles de la plante.

Jeff Horwitz, qui fait habituellement des reportages sur la technologie, a écrit sur sa mission un peu folle pour un article de fond dans le journal du samedi.

« J’ai commencé à manger du chêne empoisonné en janvier, lorsque les premiers bourgeons ont commencé à gonfler sur les tiges nues de cette plante dangereuse », a-t-il écrit, expliquant qu’il en avait assez d’avoir des éruptions cutanées du chêne empoisonné lors de voyages de recherche de champignons en Californie.

Et étonnamment, malgré quelques avertissements écrits sévères qu’il a reçus au cours de ses recherches, la nouvelle habitude d’Horwitz de manger du chêne empoisonné semble avoir développé une résistance à l’arbuste et à ses résine végétale urushiolégalement présent dans l’herbe à puce et le sumac, et qui provoque l’éruption cutanée.

Après avoir ingéré une quantité croissante de feuilles de chêne empoisonné dans ses smoothies et ses salades – « le goût du jeune chêne empoisonné est étonnamment doux, herbacé et seulement un peu acidulé », note-t-il – il n’a ressenti aucun signe dans son corps que cela était stressé par l’expérience, à l’exception d’éruptions cutanées rouges ici et là. Il a également eu des démangeaisons aux fesses – probablement à cause des restes de selles.

À la fin de son expérience, Horwitz dit qu’il pouvait frotter une feuille de chêne empoisonnée sur sa peau sans ressentir d’éruption cutanée.

« Mes jours de salade de chêne empoisonné sont terminés, mais j’ai l’intention de grignoter quelques feuilles ici et là lors de mes randonnées dans la Bay Area afin de maintenir ma résistance de manière permanente », a-t-il écrit.

Horwitz a eu son idée en lisant comment les tribus indigènes de Californie préparaient du thé à partir de racines de chêne empoisonné et mangeaient les feuilles pour développer leur immunité. Il a également lu des forums en ligne où les amateurs de plein air discutaient du fait que manger de l’herbe à puce ou du chêne empoisonné les avait aidés à développer une résistance, bien qu’une grande partie de la littérature qu’il a consultée ait mis en garde contre la consommation de ces plantes.

Dans la première moitié du 20e siècle, les sociétés pharmaceutiques ont capitalisé sur ce remède populaire et ont vendu au public des pilules et des injections d’herbe à puce afin de prévenir les éruptions cutanées du printemps et de l’été, selon Horwitz. Mais pour des raisons inconnues, les grandes sociétés pharmaceutiques ont arrêté de fabriquer ces médicaments à base d’urushiol, faisant oublier au grand public qu’il existe un traitement préventif contre l’éruption cutanée au-delà d’une bonne douche, pilules antihistaminiques ou crème à l’hydrocortisone.

Mais avant de prendre votre mixeur ou de rendre visite à Erewhon et de leur demander de déposer quelques feuilles de chêne empoisonné dans votre commande de smoothie, Horwitz rapporte que le pharmacologue Mahmoud ElSohly, qui a travaillé avec la startup médicale Hapten Sciences, a développé un nouveau médicament urushiol qui préviendrait les éruptions cutanées de l’herbe à puce ou du chêne empoisonné.

Le médicament pourrait être accessible au public dès 2026.

