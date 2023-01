Un homme boit de l’alcool sur le toit d’une voiture dans le trafic de Gurugram, une vidéo bizarre devient virale

La circulation peut être irritante et ennuyeuse, mais pas pour cet homme. Alors que les véhicules à Gurugram roulaient à pas de tortue, cet homme a décidé de ne pas perdre de temps. La vidéo devenue virale sur Internet montre un homme non identifié en train de boire un verre au-dessus de sa voiture. Le clip montre un homme assis sur le siège passager passant un verre vide à celui assis sur le toit de la voiture. Il attrape son verre et est vu tenant une bouteille qui semble être une bouteille d’alcool. D’un autre côté, certains spectateurs ont commencé à enregistrer l’incident, tandis que d’autres ont été stupéfaits. Avec le tweet, la légende disait: “Cela ne peut arriver qu’à Gurgaon.”

La vidéo a recueilli plus de 797 000 vues depuis qu’elle a été partagée en ligne. Les utilisateurs des médias sociaux ont critiqué l’homme pour avoir causé une nuisance en public. L’un des utilisateurs a écrit : « Les gens trouveront une raison de ne pas être civilisés ». Un autre utilisateur furieux des médias sociaux a mentionné: “Ce n’est pas drôle du tout”. Un commentaire disait: “Une fois que la police aura battu l’homme, toute l’intoxication disparaîtra.”

Regardez la vidéo virale ci-dessous :

Auparavant, une vidéo montre un homme, apparemment en état d’ébriété, chantant en garde à vue. Debout derrière les barreaux, on peut entendre l’homme chanter “Daroga Ji Ho…” dans la vidéo virale. Certains l’ont enregistré en train de chanter, et d’autres ont été entendus le louant en disant « Wah Wah… ». L’homme aurait été arrêté dans le district de Buxar sous l’inculpation de consommation d’alcool. La légende disait également : “Lorsque la personne qui a été surprise en train de boire de l’alcool a commencé à chanter dans le cachot, les policiers ont également été surpris, tout le monde est devenu fou de la voix de Kanhaiya Kumar.” Regardez la vidéo ci-dessous.

शराब पीकर पकड़े गए शख्स ने लॉकअप में जब गाना शुरू किया तो पुलिसवाले भी रह गए हैरान, कन्हैया कुमार की आवाज का हर कोई हुआ दीवाना | L’Inde invisible pic.twitter.com/HPFu1eiV1i– Inde invisible (@USIndia_) 8 janvier 2023

Depuis sa sortie, la vidéo a amassé plus de 33 000 vues.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici