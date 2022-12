Un homme blessé et hypothermique après avoir été piégé dans un camion à ordures à West Kelowna, en Colombie-Britannique

Un homme utilisant une benne à ordures pour se mettre à l’abri du froid dans la vallée de l’Okanagan en Colombie-Britannique s’est retrouvé coincé dans un camion à ordures tôt jeudi matin.

La GRC de Kelowna dit qu’elle a été appelée pour aider après que le conducteur du camion a entendu l’homme frapper contre ses murs. On pense qu’il a peut-être traversé le compacteur à bord deux fois avant d’être secouru.

Des policiers, des ambulanciers et des pompiers ont participé au sauvetage à West Kelowna.

Constable de la GRC. Mike Della-Paolera dit que l’homme avait des “blessures mineures aux membres” et était en hypothermie.

Les températures dans la région ont été glaciales récemment, avec un refroidissement éolien qui donne une sensation de -19 °C.

Della-Paolera dit que chaque fois que cela se produit, il y a un risque que des personnes soient blessées car elles sont soit exposées au froid, soit se retrouvent dans des situations dangereuses pour survivre.

“Malheureusement, ce n’est pas la première fois que j’en entends parler”, a-t-il déclaré à propos de l’homme pris au piège.

Manque de places d’hébergement

Jeudi soir, BC Housing a commencé à emballer un « autobus de réchauffement » de 24 passagers à l’extérieur d’un site d’abri extérieur désigné à Kelowna qui a été aménagé comme un lieu de rassemblement pour les personnes sans abri en raison d’un manque de logements adéquats et d’espaces d’hébergement dans la ville.

Le bus est en service de 22 h à 6 h le week-end et sera déployé à nouveau lorsque les températures chuteront.

Plus tôt cette année, plusieurs exploitants de refuges dans les régions de l’Okanagan et de la Thompson en Colombie-Britannique ont envoyé une lettre ouverte à la province, aux gouvernements municipaux et à Interior Health soulignant le manque de places convenables dans les refuges dans la région et la nécessité de solutions à long terme.