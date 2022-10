Un homme blessé dans l’explosion d’une raffinerie de Terre-Neuve-et-Labrador décède

VENEZ PAR CHANCE, NL –

L’un des travailleurs blessés dans l’explosion du 2 septembre à la raffinerie de Come By Chance, à Terre-Neuve, est décédé, a déclaré le propriétaire de la raffinerie Braya Renewables.

L’explosion à la raffinerie située à environ 150 kilomètres à l’ouest de St. John’s a envoyé huit personnes à l’hôpital. Six travailleurs sont rentrés chez eux et un reste à l’hôpital.

“Nous sommes profondément attristés par cette perte tragique”, a déclaré Braya Renewables dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Glenn Nolan, président de la section locale 9316 des Métallurgistes unis, qui représente de nombreux employés de la raffinerie, a identifié le défunt comme étant le membre du syndicat Shawn Peddle.

Le syndicat a publié dimanche un hommage à Facebook informant les membres de la mort de Peddle, disant “c’est un jour très triste” et présentant ses condoléances à sa famille.

Le message indique que Peddle est décédé à l’hôpital après “s’être battu pour sa vie au cours des six dernières semaines”.

La cause de l’explosion et de l’incendie qui a suivi à la raffinerie fait l’objet d’une enquête par la police et la division de la santé et de la sécurité au travail de la province.

La raffinerie, qui est une source principale d’emplois dans la région, était autrefois une usine de production de pétrole qui était en cours de conversion en une opération de diesel renouvelable et de carburant d’aviation durable.

Braya Renewables a déclaré dans un communiqué que le travailleur décédé était “un ouvrier bien connu de Braya et faisait partie intégrante de l’équipe travaillant à la conversion de la raffinerie”.

La raffinerie a déclaré qu’elle “fera tout ce qui est en son pouvoir pour tirer les leçons de cette tragédie et aider à empêcher que des incidents similaires ne se produisent”.

La publication Facebook du syndicat sur le décès indique que la tragédie était « évitable » et demande à la GRC d’enquêter sur l’incident en vertu de la loi Westray et de « ne négliger aucun effort ».

Le projet de loi C-45 – également connu sous le nom de loi Westray – a été présenté en 2003 pour modifier le Code criminel et ajouter de nouvelles responsabilités légales en matière de santé et de sécurité au travail et imposer des sanctions pour les infractions entraînant la mort ou des blessures.

La loi porte le nom de la catastrophe minière de Westray au cours de laquelle 26 mineurs ont été tués lorsque du gaz méthane s’est enflammé dans la mine de charbon de Plymouth, en Nouvelle-Écosse, en mai 1992.



