Un homme blessé après une explosion dans le centre-ville alors que les services d’urgence se précipitent sur les lieux

UNE EXPLOSION dans un centre-ville animé a fait un homme blessé ce matin.

Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux de l’explosion de gaz signalée à Plymouth.

L’explosion a blessé un homme, a confirmé la police Crédit : Google Maps

Les flics ont confirmé qu’un homme avait été blessé par l’explosion.

La déclaration de la police a également confirmé que l’explosion aurait impliqué un extincteur.

Il a ajouté que le Health and Safety Executive avait été informé et que la zone était bouclée.

Un tweet de PC Tom Ottley, Neighborhood Beat Manager pour la région, a révélé que des secouristes assistaient à l’incident.

PC Ottley a déclaré: “Les services d’urgence traitent des rapports d’explosion de gaz sur New George Street.

“Il s’agit d’un incident isolé et des cordons sont en place pour assurer la sécurité du public.”

Un porte-parole de la police du Devon et de Cornwall a déclaré: “Nous avons été appelés pour un rapport d’explosion et à notre arrivée, il a été établi qu’il s’agissait d’un incident isolé et qu’il allait être classé comme un accident industriel.

“Un homme est blessé au bras et aucun autre membre du public n’a été impliqué.”