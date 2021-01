Après avoir passé 76 jours en prison, un homme blanc qui a intentionnellement conduit son véhicule à travers une foule de manifestants contre l’injustice raciale dans l’Iowa City au cours de l’été verra son dossier effacé et évitera la prison s’il reste à l’abri des ennuis pendant trois ans de probation.

Michael Ray Stepanek, 45 ans, d’Iowa City, a conduit sa Toyota Camry 1998 à travers un groupe de manifestants fin août, blessant au moins un, selon la police.

Stepanek a déclaré à la police que les manifestants avaient besoin d’un «ajustement d’attitude». Il a été accusé quelques jours plus tard d’un chef de voies de fait en montrant une arme dangereuse, d’un délit aggravé et d’un chef de blessures intentionnelles causant des lésions corporelles, un crime de classe D.

Mais le mois dernier, un juge du tribunal de district a rejeté la première accusation et reporté la seconde. Le juge Paul Miller a également suspendu une amende civile de 1 025 $, selon les documents déposés par le tribunal.

Selon la plainte pénale, Stepanek était dans sa voiture derrière d’autres véhicules, qui ont été reculés en raison de la manifestation. Il a commencé à « klaxonner, et finalement faire demi-tour tout en criant ses pneus pour faire demi-tour », selon la plainte.

Stepanek « a éteint ses lumières et a contourné le pâté de maisons, où il a choisi de tourner vers le sud … où il n’y avait aucun véhicule entre lui et les manifestants. L’accusé a intentionnellement frappé plusieurs manifestants avec son véhicule et s’est enfui », selon la plainte. .

La police a déclaré qu’une victime « s’était plainte de douleur due au choc intentionnel du véhicule de l’accusé ».

Erik Fisher, 20 ans, un étudiant de l’Université de l’Iowa qui s’est entretenu avec USA TODAY, a enregistré une vidéo de l’incident depuis la fenêtre de son appartement au deuxième étage. Il a capturé les moments où Stepanek a commencé à klaxonner et, dans une autre vidéo, le moment où Stepanek a traversé la foule.

Des cris éclatent lorsque le véhicule entre dans l’intersection, frappant plusieurs personnes et en transportant au moins une sur le pare-brise sur plusieurs mètres. « Oh mon dieu, oh mon dieu, » peut être entendu dire Fisher.

« Il klaxonnait et faisait tourner son moteur. Je me souviens qu’il avait l’air assez fou, et c’est là que j’ai commencé à enregistrer », a déclaré Fisher. « Je pensais que c’était fou. Je ne pouvais pas croire qu’il ferait ça. »

L’avocat de Stepanek, le défenseur public adjoint de l’État John W. Bruzek, a déclaré dans un communiqué que son client avait des «remords» pour ses actes. Bruzek a déclaré que Stepanek avait été « inondé » de « propagande » qui qualifiait les manifestants de « criminels, de voyous, de terroristes », qu’il avait initialement utilisée pour justifier ses actions.

« Il s’excuse pour sa conduite et auprès de ceux qu’il a blessés. Michael doit rendre des comptes en reconnaissant pleinement et clairement à quel point les choses ont pu être bien pires », indique le communiqué.

Bruzek a fait valoir que Stepanek avait reçu une «sentence significative et juste».

« Le tribunal a donné à Michael l’occasion de faire ses preuves pendant une période légale de probation et s’attend à ce qu’il soit une personne décente et qu’il ne se conduise pas comme il l’a fait. Si Michael ne le fait pas, le tribunal aura la possibilité de le condamner et emportez les différés », a déclaré Bruzek.

Alors que des manifestations ont éclaté à travers le pays cet été à la suite d’une série de meurtres par la police de Noirs américains, les chercheurs ont enregistré plus d’une centaine d’incidents de personnes conduisant des véhicules dans des manifestations.

Ari Weil, chercheur en terrorisme au Projet sur la sécurité et les menaces de l’Université de Chicago qui s’est entretenu avec USA TODAY cet été, a commencé à suivre les incidents après le meurtre de George Floyd. Il a documenté au moins 104 incidents de personnes conduisant des véhicules dans des manifestations du 27 mai au 5 septembre, dont 96 par des civils et huit par la police. Weil a conclu que parmi ces incidents, au moins 43 étaient malveillants et 39 chauffeurs avaient été inculpés.

Fisher, l’étudiant universitaire, a déclaré que les manifestations avaient continué à avoir lieu au même carrefour «important» de l’Iowa City au cours de l’été à la suite de l’incident. Il a dit qu’il ne comprenait pas la peine du juge.

«Je ne peux pas croire qu’il y ait quelqu’un qui déteste tellement l’organisation qu’il serait prêt à tuer des gens simplement parce qu’il bloque la route», a-t-il déclaré. « C’est complètement fou maintenant qu’il n’a pas beaucoup de problèmes ou quoi que ce soit. »