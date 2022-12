Un homme blanc qui a entendu “Zara Zara” il y a dix ans demande aux utilisateurs de Reddit de l’aider à découvrir la chanson

Rehnaa Hai Terre Dil Mein est sorti en 2001 mais ses chansons restent intemporelles aujourd’hui. Soit-il ZaraZara ou Tel Keh Raha Hai, les morceaux romantiques nous rappellent toujours nos proches et ressentent la musique qui touche nos cœurs et nos âmes. Alors que presque tous les Indiens connaissent bien le RHTD™ des chansons d’amour, il semble que même les étrangers ne pouvaient s’empêcher d’admirer les magnifiques morceaux qui ont laissé tout le monde hypnotisé. Récemment, un homme blanc a demandé aux utilisateurs de Reddit de l’aider à découvrir une chanson qu’il avait entendue il y a une dizaine d’années, et devinez quoi ! La chanson n’était autre que ‘Zara Zara‘.

Un utilisateur de Twitter a partagé l’exemple de la façon dont un garçon blanc a demandé à Redditors de l’aider à trouver une chanson de Bollywood qu’il a entendue en 2010-2011. Dans la capture d’écran partagée sur le site de micro-blogging, l’internaute demandait à l’aider de découvrir la chanson qu’il pourrait épeler comme il s’en souvenait en anglais. Il a décrit la chanson en épelant les deux premières lignes qui ressemblaient à ceci : « Aza-dah Aza-dah Mah-hek-ah-ta-ay, Mah-hek-ah-ta-ay Ah-zha-too-mee, doon -ba-doon (je ne me souviens pas du couplet) poony ba (quelque chose).” Pouvez-vous deviner la chanson ? Oui, les lignes traduites en hindi correspondaient aux paroles de “Zara Zara”.

ce type blanc sur r/india qui a entendu Zara Zara Behekta Hai il y a dix ans et ne se souvient que phonétiquement des deux premières lignes et essaie de trouver de quelle chanson il s’agit a fait ma journée pic.twitter.com/WzYUsPs4jR– Ria Chopra 🐍 (@riachops) 8 décembre 2022

Le blanc aurait entendu, “Zara Zara Behekata Hai, Mehekata Hai, Aaj Toh Mera Tan Badan, Mai Pyaasi Hu, Mujhe Bhar Le Apani Baaho Me”. Alors qu’il demandait de l’aide aux utilisateurs de Reddit, il a écrit : “S’il vous plaît, aidez-moi, j’ai entendu ça en 2010-2011, c’était sur un album qu’un de mes amis avait à l’époque.”

“… a fait ma journée”, a déclaré le Twitterati qui a partagé l’instance en ligne. Les internautes ont été impressionnés car cela leur a fait réaliser à quel point la bande-son était emblématique et parfaite alors qu’elle traversait les frontières et faisait tomber les gens complètement amoureux. Le fil Twitter avait également une autre capture d’écran où un utilisateur a deviné que la chanson était ‘Zara Zara’ à quoi le gars blanc a répondu: « YESSSSSSSS ! MERCI BEAUCOUP. JE VOUS AIME TOUS.”

N’est-ce pas charmant de voir comment la chanson qui nous a fait ressentir la montée de l’amour est si polyvalente et répandue, même maintenant ?

