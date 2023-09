Un homme blanc arrêté pour crime de haine potentiel dans une église noire

Quelques jours seulement après le triple crime haineux commis à Jacksonville, en Floride, nous recevons ceci…

Selon WTAE, un homme blanc de 38 ans nommé Jeffrey Harris d’Ambridge, en Pennsylvanie, près de Pittsburgh, a été arrêté après avoir tenté d’entrer dans une église noire appelée Greater Dominion dimanche matin. La police a été appelée sur les lieux vers 9 heures du matin lorsque des appels ont été signalés indiquant que Harris pointait une arme d’épaule sur deux femmes dans la rue à l’extérieur du bâtiment. S’il était arrivé seulement une heure plus tard, Harris aurait trouvé l’église remplie de paroissiens.

« Quand on pense à quel point nous avons failli vivre le même genre de situation horrible que celle que nous avons vécue à la synagogue de Pittsburgh, c’est comme la grâce de Dieu. Remerciez Dieu pour sa grâce, pour sa couverture sur nous, car cela aurait pu être d’une manière totalement différente », a déclaré Crumb.

Harris a été arrêté alors qu’il était en possession d’un fusil de chasse de calibre 12, de 25 cartouches et d’un sac de crystal meth. On pense qu’il était prêt à commettre un crime haineux. Les autorités affirment qu’il a fait « plusieurs commentaires bizarres » à propos d’un frère décédé. Harris partageait une maison avec son petit ami et une perquisition dans la propriété a révélé qu’elle avait été piégée avec un engin explosif présumé, un trou percé pour tirer et que le porche avait été recouvert de lubrifiant personnel. La police pense qu’il se préparait à une impasse après avoir potentiellement commis un crime haineux à Greater Dominion, car un « script manuscrit » a également été découvert au domicile de Harris.

En fin de compte, ce connard a été accusé de menaces terroristes, de voies de fait graves, de tentative de cambriolage et d’autres délits.