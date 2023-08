Un homme blanc a abattu trois Noirs dans un magasin de Floride, ce que les autorités considèrent comme un crime de haine.

JACKSONVILLE, Floride (AP) —

Un homme blanc a abattu samedi trois personnes à l’intérieur d’un magasin Dollar General de Jacksonville, en Floride, dans un quartier à prédominance noire, lors d’une attaque que le shérif local a qualifiée de « motivée par le racisme ». Le tireur s’est ensuite suicidé.

« Il détestait les Noirs », a déclaré le shérif TK Waters lors d’une conférence de presse. « Il n’y a absolument aucune preuve que le tireur fasse partie d’un groupe plus important. »

Waters a déclaré que le tireur, âgé d’une vingtaine d’années, avait utilisé une arme de poing Glock et un fusil semi-automatique AR-15, au moins une des armes à feu étant peinte d’une croix gammée. Il a laissé derrière lui des écrits qui ont amené les enquêteurs à croire qu’il avait commis la fusillade parce que c’était le cinquième anniversaire du moment où un autre homme armé a ouvert le feu lors d’un tournoi de jeu vidéo à Jacksonville, tuant deux personnes avant de se suicider.

La fusillade s’est produite peu avant 14 heures dans un Dollar General près de l’Université Edward Waters, une petite université historiquement noire.

Le tireur était venu en voiture depuis le comté voisin de Clay. Peu avant l’attaque, le tireur avait envoyé un SMS à son père lui demandant de vérifier son ordinateur. Le père a trouvé des écrits et la famille a alerté le 911, mais les tirs avaient déjà commencé, a déclaré le shérif Waters.

Les étudiants de l’Université Edward Waters étaient gardés dans leurs dortoirs, a indiqué l’école dans un communiqué. Aucun étudiant ni professeur ne serait impliqué, a indiqué l’école.

Penny Jones a déclaré à l’Associated Press qu’elle travaillait au magasin jusqu’à il y a quelques mois. Elle habite à quelques pâtés de maisons, dans un quartier à prédominance noire.

« J’attends juste d’entendre parler de mes collègues avec qui je travaillais », a déclaré Jones. « Je ne sais pas s’il est sécuritaire de se déplacer dans le quartier. »

Jones a ajouté qu’elle « se sentait mal à l’aise, effrayée ».

« Je ne veux pas quitter ma maison. Je me demande : est-ce que je veux retourner au magasin ? Est-ce que cela va commencer à se produire plus fréquemment ? Je ne sais pas quelle en est la cause. Je suis confus. Il y a beaucoup de sentiments différents qui se manifestent en ce moment », a-t-elle déclaré samedi après-midi.

La fusillade meurtrière a eu lieu quelques heures après la fin d’une marche commémorative sur Washington dans la capitale nationale, où les organisateurs ont attiré l’attention sur la menace croissante de violences motivées par la haine contre les personnes de couleur.

Une attaque contre un centre commercial dans un quartier à prédominance noire évoquera sans aucun doute les craintes de fusillades passées visant des Noirs américains, comme celle dans un supermarché de Buffalo, New York, en 2022, et celle dans une église épiscopale méthodiste africaine historique à Charleston, Caroline du Sud. , en 2015.

La fusillade dans le supermarché Buffalo, en particulier, se distingue comme l’une des attaques ciblées les plus meurtrières contre des Noirs par un homme armé solitaire blanc dans l’histoire des États-Unis. Dix personnes ont été tuées par le tireur, qui a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

