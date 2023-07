Un homme biologique remporte « Miss Pays-Bas » — RT World News

Rikkie Valerie Kolle, la première femme transsexuelle à remporter le titre néerlandais, concourra pour Miss Univers la prochaine fois

Le mannequin et acteur transgenre Rikkie Valerie Kolle est devenu samedi le premier vainqueur né de sexe masculin du concours Miss Pays-Bas, qui s’est tenu au théâtre AFAS de la ville de Leusden. Kolle a battu neuf concurrentes nées pour remporter la couronne pour 2023, succédant à la gagnante de l’année dernière Ona Moody.

La jeune femme de 22 ans représentera les Pays-Bas au 72e concours de Miss Univers au Salvador plus tard cette année, devenant seulement la deuxième candidate transgenre à se qualifier pour le concours international. La première candidate de Miss Univers née de sexe masculin était Angela Ponce d’Espagne, qui a concouru en 2018 mais n’a pas réussi à se qualifier pour le tour final.

Dans une publication Instagram sponsorisée de Miss Univers pour le mois de la fierté, Kolle a opté pour «la victoire » comme une auto-description en un mot, expliquant « petit garçon, j’ai vaincu toutes les choses qui se sont présentées sur mon chemin. Et regardez-moi maintenant, debout ici comme une femme trans forte, autonome et confiante.”

« L’amour c’est l’amour, sois qui tu veux être, et n’oublie jamais, célèbre toujours ta fierté», s’est exclamée la reine de beauté, qui a exprimé le désir d’être un modèle pour la communauté queer.

Un autre post Instagram explique que tandis que Kolle «n’est pas né comme la femme que je voulais être« , le jeune mannequin a corrigé cela il y a à peine quatre mois avec une intervention chirurgicale. « Pour MOI, il a bouclé la boucle et m’a apporté le bonheur», a conclu Kolle, sans mentionner la nature exacte de la ou des procédures.















L’ancien président américain Donald Trump a levé l’interdiction de l’organisation Miss Univers sur les candidats transgenres en 2012 lorsqu’il était propriétaire du concours. Jenna Talackova, gagnante du concours régional canadien, avait menacé de poursuivre en justice après avoir été exclue du concours national canadien lorsqu’il a été découvert qu’elle n’était pas une « femme née naturellement», appelant son exclusion «injuste” et exigeant qu’elle soit autorisée à concourir. Trump, après avoir consulté l’Alliance gay et lesbienne contre la diffamation (maintenant simplement appelée GLAAD), a accueilli Talackova dans le concours Miss Univers 2012 et a modifié les règles afin que toutes les femmes transgenres puissent concourir à partir de 2013.

L’année dernière, Brian Nguyen, 19 ans, est devenu le premier candidat né de sexe masculin à remporter un concours de Miss America – en particulier Miss Greater Derry, dans l’État du New Hampshire. Le concours Miss États-Unis d’Amérique, portant le même nom, a cependant récemment remporté une victoire judiciaire affirmant son droit au premier amendement de déterminer qui participe à ses événements, notamment en rejetant les candidats trans. Il interdit déjà les candidats condamnés pour crime et ceux qui ont posé nus.