Un homme bible arrêté après avoir escaladé les murs de la maison de Neymar

Un homme avec un sac à dos rempli de Bibles est entré par effraction dans la propriété de Neymar tôt dimanche matin avant d’être arrêté et transporté dans un hôpital psychiatrique, ont confirmé des sources à ESPN FC.

Le joueur de 26 ans a réussi à se frayer un chemin dans le jardin de la propriété de Neymar à La Celle-Saint-Cloud dans la banlieue ouest de Paris en escaladant le mur. Il n’était qu’à quelques mètres de la porte principale avant que l’équipe de sécurité ne soit alertée et ne le chasse.

Il a ensuite été arrêté par la police dans la ville voisine de Bougival. Il a dit à la police qu’il voulait rencontrer Neymar pour lui donner la «parole de Dieu». Il n’était pas armé et, selon des sources, a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de voler quoi que ce soit, mais qu’il voulait simplement parler de religion avec Neymar.

Le Brésil n ° 10 est le dernier joueur du PSG à avoir vu son domicile ciblé par des intrus, bien que cette fois-ci, ce soit un type d’incident très différent. En mars, l’appartement d’Angel Di Maria a été cambriolé alors que sa femme et ses deux filles étaient à l’intérieur et qu’il jouait au Parc des Princes contre Nantes. Le père et la sœur du défenseur Marquinhos ont également été victimes d’un violent cambriolage la même nuit.

Le PSG a décidé de payer pour la sécurité des maisons et appartements de ses joueurs.