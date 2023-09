Un homme bat à mort sa femme malade après qu’elle ait déféqué au lit : UP Cops

Une femme de 29 ans, qui souffrait d’une maladie, a été battue à mort par son mari, a indiqué vendredi la police.

Jeudi soir, en raison de sa maladie, Alka a déféqué sur son lit, ce qui a irrité son mari Sandeep (30 ans), a déclaré le surintendant de la police (ville) Abhimanyu Manglik à PTI.

Dans un accès de rage, Sandeep a battu Alka, la tuant sur le coup, a-t-il déclaré.

Le couple, résidant à New Sharda Nagar, près du poste de police de Qutubsher, est marié depuis 10 ans et n’a pas eu d’enfant et la femme souffrait d’une maladie, a déclaré Abhimanyu Manglik.

Cela a souvent conduit à des disputes entre les deux et après l’épisode de jeudi soir, Sandeep a assassiné sa femme, a-t-il déclaré.

Abhimanyu Manglik a déclaré que les voisins avaient informé le poste de police de Qutubsher. Dès que l’information a été reçue, la police est arrivée sur place et a trouvé Sandeep assis près du corps d’Alka.

Sandeep a été arrêté et le corps a été envoyé pour une autopsie, a-t-il déclaré.

