Un homme barricadé dans une maison rurale de Rock Falls se rend à la police – Shaw Local

ROCK FALLS – La police du bureau du shérif du comté de Whiteside et le département de police de Rock Falls ont arrêté un homme lundi dans une résidence rurale de Rock Falls, le long de Walnut Street, dans le quartier de Yeowardsville.

L’arrestation a eu lieu environ quatre heures et demie après l’arrivée de la police sur les lieux. La police a assuré la sécurité de deux personnes – un petit enfant et un adulte – au premier étage de la résidence et a commencé à négocier avec le suspect.

Le suspect et la femme d’âge indéterminé auraient été barricadés dans une chambre à l’étage. Ils se sont rendus à la police.

Dayton Hicks, 27 ans de Sterling, a été arrêté à 10 h 25, a déclaré le shérif du comté de Whiteside, John Booker.

Le shérif a déclaré que l’arrestation faisait l’objet d’un mandat pour utilisation et / ou possession illégale d’une arme à feu par un criminel. La caution du suspect a été fixée à 150 000 dollars, selon le communiqué.

Le département de police de Rock Falls a publié un communiqué de presse plus tôt dans la journée indiquant que le suspect faisait face à quatre chefs d’accusation: batterie domestique, possession illégale d’une arme à feu par un criminel, utilisation illégale aggravée d’une arme à feu et batterie aggravée.

La police, selon le rapport du shérif, avait initialement répondu à la scène sur la base d’un incident de violence domestique.

Un négociateur du bureau du shérif du comté de Whiteside a utilisé un téléphone portable pour négocier avec le suspect après la sécurisation du premier étage.

Après que le suspect ait été transporté à la prison du comté de Whiteside, une perquisition a été effectuée dans la résidence. Une arme de poing semi-automatique a été récupérée, selon le communiqué du shérif.

Selon le rapport, la police de Sterling et la police de l’État de l’Illinois étaient également sur les lieux.