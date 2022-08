Un homme balance une épée rotative sur tout son corps, laissant Internet stupéfait

Si vous êtes un fervent utilisateur des médias sociaux, vous devez avoir rencontré de fréquentes vidéos de motivation de l’officier IPS Dipanshu Kabra. Il est connu pour partager des vidéos avec des légendes fortes qui sont à la fois captivantes et motivantes. La plupart des vidéos qu’il partage à partir de son compte Twitter concernent des hommes effectuant des tâches extraordinaires et la plus récente qui est devenue virale n’est pas différente.

Vous avez peut-être vu des films d’arts martiaux mettant en vedette des légendes comme Jackie Chan, habiles à montrer leur expertise dans le maniement d’armes comme l’épée, en la faisant tourner et en la faisant tourner à grande vitesse. Cependant, un homme dans cette vidéo est allé plus loin et est vu en train d’utiliser tout son corps, y compris ses jambes et ses pieds comme points d’appui pour faire tourner l’épée. On le voit parfaitement équilibrer l’épée sur ses épaules et ses mains tout en affichant la fluidité de ses mouvements corporels. Pour rendre tout cela magnifique, il fait même un saut latéral complet dans les airs tout en équilibrant l’épée sur son dos. Regardez la vidéo ici.

Il a certainement fallu à l’homme des années de pratique, une forte volonté et une conviction pour réussir de tels mouvements et IPS a écrit une légende appropriée qui disait: «Un exemple de concentration, de compétence et d’années de pratique. On dirait que l’épée fait aussi partie de son corps.

Le tweet compte près de 3000 likes et les gens ont été impressionnés par le talent physique unique de l’homme dans la vidéo. La plupart des commentaires étaient conformes à l’idée que la pratique rend un homme parfait et que personne ne peut arrêter les volontaires.

