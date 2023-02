Un homme ayant des liens avec Vancouver recherché pour meurtre au premier degré en Alberta

Un homme ayant des liens connus avec Vancouver est recherché pour meurtre en Alberta.

La GRC a déclaré qu’elle recherchait Bith Gattang Chuol, 24 ans, depuis le 7 février, date à laquelle quatre accusations criminelles ont été approuvées contre lui, notamment meurtre au premier degré, enlèvement, introduction par effraction et extorsion.

Les accusations sont toutes liées au meurtre, le 15 septembre 2021, d’une résidente d’Edmonton, Vanessa Ann Silva.

Chuol est décrit comme un homme de 6 pieds 4 pouces et 140 livres au teint foncé, aux cheveux noirs et aux yeux bruns. Au-delà de ses liens avec Vancouver, il est connu pour avoir des liens avec Calgary, Edmonton et le Manitoba.

Chuol est la deuxième personne à être accusée de la mort de Silva. Cordell Enrique Federico Kenney d’Edmonton a également été accusé de meurtre au premier degré en novembre 2022.

La police demande à quiconque voit Chuol d’appeler le 911 immédiatement. Il est considéré comme armé et dangereux. Toute personne ayant des informations peut appeler la GRC du comté de Strathcona au 780-467-7741 ou Échec au crime au 1-800-545-8477.

