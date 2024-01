Un homme “avoue” avoir déclenché un incendie d’horreur dans un immeuble à Johannesburg qui a tué 76 personnes alors qu’il “essayait de se débarrasser du corps d’un homme qu’il avait étranglé à mort”.

Un homme aurait avoué avoir déclenché un incendie dans un immeuble à Johannesburg qui a tué 76 personnes alors qu’il tentait de se débarrasser d’un corps.

L’homme de 29 ans a été arrêté par la police en Afrique du Sud après avoir apparemment reconnu avoir allumé l’incendie afin de dissimuler le fait qu’il avait étranglé un homme dans le sous-sol d’un immeuble de cinq étages.

L’homme, surnommé “M. X” dans les médias sud-africains, aurait admis avoir versé de l’essence sur le corps de l’homme et l’avoir incendié avec une allumette, provoquant l’incendie qui a tué des dizaines de personnes, dont 12 enfants, en août de l’année dernière.

Il a témoigné qu’il était un consommateur de drogue et qu’un trafiquant de drogue qui vivait dans l’immeuble à ce moment-là lui avait dit de tuer l’homme.

Ces aveux apparents et inattendus ont été un choc, car l’homme témoignait en tant qu’habitant de l’immeuble dans le cadre d’une enquête non pénale en cours visant à déterminer les causes possibles de l’incendie.

Des médecins et des services d’urgence travaillent sur les lieux de l’incendie du centre-ville de Johannesburg le 31 août de l’année dernière.

Des images aériennes montrent l’incendie qui fait rage dans le bâtiment de cinq étages aux petites heures du matin.

Un pompier boit de l’eau alors qu’il se promène sur les lieux de l’incendie à Marshalltown, Johannesburg

L’homme, qui n’a pas été nommé, fait face à 76 chefs d’accusation de meurtre et à 120 chefs d’accusation de tentative de meurtre et d’incendie criminel, a indiqué la police dans un communiqué.

La commission chargée de l’enquête a ordonné qu’il ne soit pas identifié après son témoignage et l’avocat qui a dirigé l’interrogatoire des témoins a déclaré que cela ne pouvait pas être utilisé contre lui, car il ne s’agissait pas d’une procédure pénale.

La police sud-africaine a déclaré que l’homme comparaîtrait bientôt devant le tribunal, mais n’a pas donné de date.

L’incendie lui-même a ravagé le bâtiment Usindiso, qui servait à héberger des sans-abri, avant l’aube du 31 août de l’année dernière.

Des témoins ont parlé de parents jetant leurs bébés dans la rue à Johannesburg pour tenter de les sauver.

Des couvertures et des draps – utilisés par les personnes cherchant désespérément à se mettre en sécurité – sont toujours suspendus aux fenêtres noircies.

D’autres se sont contentés de sauter, choisissant de risquer une chute plutôt que de brûler dans les flammes.

À l’intérieur, les secouristes ont découvert d’autres signes de l’horreur à laquelle étaient confrontés les résidents.

Des corps ont été découverts entassés près d’une barrière de sécurité qui avait été fermée, empêchant les gens de sortir, a indiqué un responsable.

Dans la foulée, les autorités ont révélé que 76 personnes étaient mortes et que plus de 50 avaient été blessées dans l’incendie.

Selon des témoins, jusqu’à 200 personnes vivaient dans le bâtiment à ce moment-là.

La fumée s’élève dans l’air alors qu’un incendie ravage le bâtiment Usindiso à Johannesburg en août de l’année dernière.

Au total, 76 personnes sont mortes dans l’incendie qui a ravagé un immeuble à plusieurs étages à Johannesburg, la plus grande ville d’Afrique du Sud.

Les pompiers utilisent une échelle pour les aider à arroser le bâtiment avec de l’eau à la suite de l’incendie mortel.

Les pompiers ont été appelés sur place avant l’aube après que l’incendie s’est déclaré dans le bâtiment qui servait de logement à des sans-abri.

Le bâtiment était situé à Marshalltown, un quartier défavorisé et en proie à la criminalité de ce qui était autrefois le quartier des affaires du centre économique de l’Afrique du Sud.

La ville de Johannesburg était propriétaire du bâtiment, mais il avait été repris par des propriétaires illégaux, qui louaient des espaces à des centaines de personnes pauvres désespérées à la recherche d’un endroit où vivre.

De nombreux occupants du bâtiment étaient des immigrants soupçonnés de se trouver illégalement en Afrique du Sud.

L’occupation illégale de bâtiments désaffectés du centre-ville est répandue, nombre d’entre eux étant apparemment sous le contrôle de syndicats criminels qui perçoivent les loyers des occupants.

L’incendie a attiré l’attention du monde sur le problème de longue date du centre-ville de Johannesburg avec les « bâtiments détournés », des structures qui sont devenues délabrées et occupées par des squatters et abandonnées par les autorités.

Il y en a des centaines dans le vieux centre de la ville, selon les autorités.

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a ordonné l’ouverture d’une enquête sur la catastrophe qui a débuté en octobre en entendant le témoignage du personnel des services d’urgence qui a répondu à l’incendie aux petites heures du matin du 31 août.

Le chef par intérim des services d’urgence de Johannesburg a déclaré lors de l’enquête l’année dernière que le bâtiment était une “bombe à retardement”, car il était rempli de personnes vivant dans des structures en bois, tandis que les lances d’incendie et les extincteurs avaient tous été retirés.