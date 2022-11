Un homme avec une hache et une épée a tenté d’entrer dans la salle de rédaction du New York Times pour parler à ses journalistes politiques

Immeuble de bureaux du New York Times à Manhattan. (Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images)

Un homme armé d’une hache et d’une épée a tenté d’entrer jeudi dans la salle de rédaction du New York Times.

Le département de police de New York a déclaré à l’AP que l’homme voulait voir les journalistes politiques du Times.

L’homme a ensuite remis ses armes lorsqu’il s’est vu refuser l’entrée.

Un homme armé d’une hache et d’une épée a tenté d’entrer jeudi dans l’immeuble de bureaux du New York Times à Manhattan, a annoncé la police. The Associated Press.

Le département de police de New York a confirmé à l’AP que l’homme s’était frayé un chemin dans le hall de l’immeuble de bureaux de la 8e avenue du journal. Il voulait parler aux journalistes politiques du média, a déclaré le NYPD à l’AP.

L’homme a ensuite remis ses armes après s’être vu refuser l’entrée et a ensuite été emmené à l’hôpital pour évaluation, a rapporté l’AP.

Un représentant du Times a déclaré à l’AP qu’il était reconnaissant au NYPD “d’avoir répondu à un incident dans notre hall qui a été résolu rapidement et pacifiquement”.

Le New York Times et le NYPD n’ont pas immédiatement répondu à Insider.