Un homme avec une hache et une épée a demandé à rencontrer la section politique du NYT

Selon la police, il a rendu ses armes et a été emmené à l’hôpital pour évaluation

Un homme s’est présenté dans le hall de l’immeuble du New York Times à Manhattan portant une hache et une épée, ont rapporté les médias, citant le département de police de New York. L’incident a été résolu sans violence.

L’homme de 32 ans s’est rendu au bâtiment du Times, connu sous le nom de Grey Lady, et a déclaré qu’il souhaitait voir des personnes dans la section politique du journal, selon les forces de l’ordre. Le personnel de sécurité a refusé de le laisser passer et a appelé la police. L’homme a remis ses armes aux gardes et a attendu le personnel d’urgence, qui l’a emmené à l’hôpital Roosevelt pour une évaluation.

Selon le New York Post, l’homme avait également un couteau pliant et un contenant de masse. Il a prétendu être un lanceur d’alerte et a déclaré que certaines personnes le poursuivaient, a déclaré une source policière au journal. Le Post a ajouté que l’homme n’avait pas d’antécédents criminels connus.

Le NYT a déclaré qu’il était reconnaissant à la police pour sa réponse et pour le fait que l’incident ait été résolu rapidement et pacifiquement.

En décembre 2018, CNN a évacué son bureau de New York après que quelqu’un a téléphoné et affirmé que plusieurs bombes avaient été posées dans le bâtiment du Time Warner Center à Manhattan. Le réseau d’information a dû passer à la programmation enregistrée en raison de l’interruption.